Lazio, la rivoluzione a centrocampo la firma Sarri: Taylor è solo l'inizio

Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

E rivoluzione sia. Che una buona parte del mercato in entrata della Lazio potesse passare dal centrocampo era già chiaro nei mesi scorsi, ma questa prima settimana di gennaio ha tolto ogni dubbio. La rivoluzione sarà totale e non si fermerà solamente all'addio di Guendouzi e l'arrivo di ieri sera di Kenneth Taylor. il francese, che rientrava nei piani di Sarri come confermato dal tecnico dopo la sfida con la Fiorentina, da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce per 29 milioni di euro. Cifra che la Lazio vuole investire per ricostruire in toto il centrocampo, rivoluzione iniziata con l'arrivo di Kenneth Taylor. L'olandese è arrivato ieri a Ciampino accolto da una settantina di tifosi e oggi inizierà la sua avventura biancoceleste nel giorno del 126esimo compleanno della società. Alle 7.30 svolgerà le visite mediche a Villa Mafalda, poi test atletici all'Isokinetic prima della firma sul contratto da 2,5 milioni di euro fino al 2030. Taylor che potrebbe addirittura strappare la convocazione per Verona, così come Ratkov che oggi svolgerà il primo allenamento a Formello dopo aver conosciuto ieri i suoi nuovi compagni.

Lazio, rivoluzione a centrocampo: obiettivi Toth e Timber, più defilato Fabbian

La rivoluzione a centrocampo sarà totale e c'è la possibilità concreta che Toma Basic sia l'unica mezzala a rimanere rispetto alla rosa di inizio anno. Dele-Bashiru è impegnato in Coppa d'Africa, ma non rientra nelle grazie di Sarri e se dovesse arrivare una buona offerta potrebbe partire. In uscita c'è anche Belahyane, mentre Vecino è in scadenza e non rinnoverà il suo contratto. In entrata l'obiettivo importante è Quinten Timber, capitano da un anno e mezzo del Feyenoord con il contratto in scadenza a giugno. Sul centrocampista classe 2001 ci sono tanti club pronti a cogliere l'occasione, Timber potrebbe decidere di aspettare l'estate e "vendersi" al miglior offerente ma la Lazio vuole provare a convincere l'olandese già per gennaio. Trattativa più semplice invece per Alex Toth, anche se c'è ancora distanza con il Ferencvaros. Gli ungheresi chiedono 15 milioni, la Lazio è pronta a offrire un prestito con obbligo di riscatto da 12 milioni complessivi. Ci sono margini per trattare, con Toth che ha dato priorità ai biancocelesti. La notizia importante è il pieno benestare di Maurizio Sarri a tutti gli obiettivi di centrocampo, dal già arrivato Taylor, fino a Timber e Toth. Una rivoluzione firmata dal Comandante che vuole aggiungere qualità e freschezza a un reparto che nella prima Lazio di Sarri era stato il grande punto di forza dei biancocelesti.

