Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comando

Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comandoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Dalle macerie di Monaco al primo posto in Serie A. La strada nella stagione 2025-2026 è lunga, forse lunghissima. Ma se l’Inter si è rimessa nella giusta carreggiata lo deve soprattutto a Cristian Chivu. Con la Serie A quasi al giro di boa - mancano ancora da recuperare perse per la Supercoppa Italiana - è giusto tracciare un primo bilancio della stagione dei nerazzurri. Oggi Lautaro Martinez e compagni guardano tutti dall’alto, cosa quasi impensabile al fischio finale della finale di Champons League contro il Psg. Chivu è arrivato in punta di piedi, riuscendo nell’impresa più difficile. Dare nuove motivazioni ad un gruppo svuotato mentalmente e con ruggine da smaltire. Sembrava impresa ardua soprattutto dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, con le scintille tra Lautaro e Calhanoglu esplose dopo la sconfitta contro il Fluminense. Poteva essere un’estate turbolenta ma così non è stato, anzi: l’argentino e il turco infatti sono alcuni dei trascinatori di una squadra sempre più rodata. Nell’attesa dello scontro diretto contro il Napoli. Senza dimenticare comunque il Milan di Massimiliano Allegri.

Roma non è stata costruita in un giorno. Nemmeno una squadra di calcio, a meno che non si disponga di una materia prima di prim’ordine. L’estate dell’Inter ha vissuto la telenovela Lookman lasciando sotto traccia l’arrivo - quanto mai indovinato - di Manuel Akanji. Lo svizzero è atterrato a Milano in sordina, quasi fosse uno scarto del Manchester City, gentilmente concesso da sua maestà Pep Guardiola. Sono bastate poche partite di rodaggio per capire quanto i citizens abbiano sbagliato a congedare così l’ex Dortmund, oggi sempre più leader di un reparto in crescita. Akanji ha giocato 1440 minuti in Serie A, eguagliato solo dal connazionale Sommer. Insieme a Bisseck e Bastoni sta creando la difesa del presente. Quello che basta per Chivu. A cui sicuramente non piace fare voli pindarici e affidarsi sempre e solo agli stessi uomini. Altro segnale di cesura con l’era Inzaghi, la cui continuità è rappresentata invece da Lautaro Martinez.

L’argentino ha segnato 10 gol in campionato, guida la classifica cannonieri e ha anche messo a referto 4 assist, contribuendo così a 14 gol dei 40 gol totali segnati dai nerazzurri in questo campionato. Snocciolare i numeri del Toro aiuta a comprendere la sua importanza nell’economia della squadra, ma il classe 1997 non è - come tutti - esente da difetti. Le reti segnate nascondono un’efficacia offensiva da migliorare, ma il contributo del classe 1997 è quanto mai fondamentale nell’economia di squadra. Lautaro Martinez rimane il catalizzatore offensivo della squadra, il giocatore capace di accelerare la manovra per renderla più efficace in zona gol. Non a caso è tra i primi per tocchi nell’area avversaria a testimoniare la sua presenza offensiva durante le gare. Leader maximo insomma. Ciò di cui l’Inter ha bisogno per l’assalto tricolore.

Articoli correlati
Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
"Leao salva il Milan, ma l'Inter se ne va". La prima pagina de La Gazzetta dello... "Leao salva il Milan, ma l'Inter se ne va". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport
Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio... Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio
Altre notizie Serie A
Donati: "L'Atalanta ha ritrovato entusiasmo con Palladino. Al Toro serve continuità"... Esclusiva TMWDonati: "L'Atalanta ha ritrovato entusiasmo con Palladino. Al Toro serve continuità"
Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
Provaci ancora, Sean. Un nuovo colpo alla Giovane dal Brasile per il Verona Provaci ancora, Sean. Un nuovo colpo alla Giovane dal Brasile per il Verona
Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comando Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comando
Cagliari, rimonta allo Zini: 2-2 contro la Cremonese tra luci e ombre Cagliari, rimonta allo Zini: 2-2 contro la Cremonese tra luci e ombre
Lazio, la rivoluzione a centrocampo la firma Sarri: Taylor è solo l'inizio Lazio, la rivoluzione a centrocampo la firma Sarri: Taylor è solo l'inizio
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa... Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
2 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
3 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
5 Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore così"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.1 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.2 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.3 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
Immagine top news n.4 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.5 Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Immagine top news n.6 Roma, non solo Raspadori: avviata la trattativa col Tottenham per Dragusin
Immagine top news n.7 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
Immagine news Serie A n.2 Provaci ancora, Sean. Un nuovo colpo alla Giovane dal Brasile per il Verona
Immagine news Serie A n.3 Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comando
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, rimonta allo Zini: 2-2 contro la Cremonese tra luci e ombre
Immagine news Serie A n.5 Lazio, la rivoluzione a centrocampo la firma Sarri: Taylor è solo l'inizio
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B sempre più internazionale: accodo con Prime Video sarà trasmessa in 10 paesi
Immagine news Serie B n.2 Bari, ci siamo per Stabile e De Pieri dall'Inter. I due giovani sono sbarcati in città
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, tegola Magnani in difesa: il centrale dovrà restare fermo circa 40 giorni
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ag. Bellemo: "Tante chiacchiere, ma al momento non è in uscita"
Immagine news Serie B n.5 Bari, per l'attacco piace Gondo della Reggiana. Ma l'operazione è complessa
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Farji si presenta: "Un onore rappresentare questa città. Darò tutto me stesso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, lussazione alla spalla per Zanellati. Il portiere si opererà martedì prossimo
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, in arrivo lo svincolato Petito per rinforzare l'attacco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.3 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)