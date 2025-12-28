Globe Soccer Awards 2025, il premio come miglior agente va al portoghese Jorge Mendes
TUTTO mercato WEB
Si sta svolgendo in questi minuti a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia dei Globe Soccer Awards, che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. Tra i riconoscimenti appena assegnati spicca quello di Best Agent, andato al portoghese Jorge Mendes, figura centrale del mercato mondiale da oltre due decenni.
Fondatore della Gestifute, il procuratore di Cristiano Ronaldo e di tanti altri calciatori viene premiato per un’influenza che va ben oltre la dimensione delle singole operazioni. Il suo lavoro ha segnato carriere, strategie di club e dinamiche di mercato, accompagnando campioni affermati e talenti emergenti nei momenti decisivi del loro percorso.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia