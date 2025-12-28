Globe Soccer Awards 2025, il premio come miglior agente va al portoghese Jorge Mendes

Si sta svolgendo in questi minuti a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia dei Globe Soccer Awards, che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. Tra i riconoscimenti appena assegnati spicca quello di Best Agent, andato al portoghese Jorge Mendes, figura centrale del mercato mondiale da oltre due decenni.

Fondatore della Gestifute, il procuratore di Cristiano Ronaldo e di tanti altri calciatori viene premiato per un’influenza che va ben oltre la dimensione delle singole operazioni. Il suo lavoro ha segnato carriere, strategie di club e dinamiche di mercato, accompagnando campioni affermati e talenti emergenti nei momenti decisivi del loro percorso.