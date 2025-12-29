Jorge Mendes: "Questo il miglior Portogallo della storia: ha i più forti del mondo in ogni ruolo"

A margine della premiazione del Globe Soccer Awards 2025, in cui ha ricevuto la nomina di Miglior Agente dell’anno, ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca ha parlato il super procuratore Jorge Mendes. Queste le sue parole su Lamine Yamal e sulla nazionale portoghese: “Lamine Yamal è il giocatore del presente e del futuro. Ce ne sono altri, ma penso che Lamine potrebbe vincere il titolo di miglior giocatore del mondo più volte. Ma ci sono anche molti altri giocatori di grande qualità: Vitinha , João Neves , Ruben Dias ... Parlo di tutti i giocatori della nazionale portoghese perché, per me, è la migliore squadra nella storia del calcio portoghese".

Dunque quale ruolo può giocare il Portogallo al prossimo Mondiale?

"È un'opportunità unica. In ogni posizione, abbiamo i migliori. Ruben Dias è il miglior difensore centrale del momento, Cancelo il miglior terzino del mondo, Vitinha e Joao Neves i migliori centrocampisti del mondo. Abbiamo tutto, e abbiamo anche Cristiano Ronaldo, il migliore di tutti i tempi. Abbiamo tutto, e sono sicuro di star dimenticando qualcuno".