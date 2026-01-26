Il Barcellona e i super-agenti, un rapporto conflittuale: da Dro e Yamal, quanti casi spinosi

La Masia resta un punto di riferimento assoluto nel panorama calcistico mondiale, un vivaio capace di produrre talenti che trovano spazio sia nel Barcellona sia ai massimi livelli del calcio europeo. Nella prima squadra blaugrana brillano profili come Lamine Yamal e Pau Cubarsí, mentre altri prodotti dell’accademia hanno costruito carriere importanti lontano dalla Catalogna, da Marc Cucurella a Alejandro Grimaldo, passando per Nico González. Un successo continuo che, però, presenta anche il suo rovescio della medaglia.

Il Barça, infatti, non può garantire un futuro in prima squadra a tutti i suoi giovani, né tantomeno stipendi elevati, vista una situazione finanziaria ancora delicata. Un contesto che sta attirando l’interesse di club pronti ad approfittarne, come dimostra il recente caso Dro Fernández, passato al Paris Saint-Germain e capace di provocare forte irritazione ai vertici blaugrana. Un addio vissuto come un tradimento, soprattutto perché Joan Laporta era convinto di avere già un’intesa per il rinnovo del ragazzo.

Secondo Cadena SER, a Barcellona cresce ora la paura che episodi simili possano ripetersi. Sotto la lente finiscono soprattutto due super-agenti di fama mondiale: Jorge Mendes e Pini Zahavi. Negli ultimi mesi Mendes ha inserito nella sua scuderia diversi giovani del Barça, tra cui Yamal, Baldé e Casadó, oltre a talenti del Barça Atlètic. Zahavi, agente di Hansi Flick, rappresenta invece Ebrima Tunkara, considerato uno dei prospetti offensivi più promettenti nonostante l'età giovanissima (15 anni)

In dirigenza si teme che l’influenza crescente di questi agenti possa spingere i giovani a cercare altre destinazioni per ragioni di mercato. Preoccupa, inoltre, vedere calciatori in piena adolescenza già immersi in dinamiche così complesse. Il caso Dro ha lasciato un segno profondo e ha acceso un serio campanello d’allarme in casa Barcellona.