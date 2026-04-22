Gol annullato e dubbi su un rigore non dato in Atalanta-Lazio. Sarri perde Gila per infortunio

Altre polemiche in Atalanta-Lazio: dopo il gol annullato a Ederson, sono adesso i biancocelesti a protestare per via di un potenziale rigore non dato, dopo un tocco di mano di Scalvini in area, mentre stava andando a contrasto con Noslin.

Il danno e poi la beffa, visto che pochi giri d'orologio più tardi Sarri per un infortunio ha dovuto fare a meno di Mario Gila, perno della sua difesa, che si è fatto male alla caviglia.