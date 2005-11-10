I gol di testa, le esultanza degli ultimi minuti. Da Livorno a Cagliari, Pavoletti dice basta

Leonardo Pavoletti ha detto basta. E lo ha fatto tramite una lettera in cui spiega i motivi e le ragioni di una scelta sofferta ma necessaria, in questa fase della sua vita. In attesa di capire se il domani gli potrà regalare una scrivania da direttore sportivo, l'oramai ex attaccante si godrà la famiglia e inizierà a studiare per il nuovo ruolo.

Dagli inizi nella sua Livorno all'occasione Napoli

Inizia a giocare a calcio con i grandi nell'Armando Picchi, nome che richiama inequivocabilmente la sua città natale. Quindi pochi chilometri più a nord, nel Viareggio, poi il Pavia ed il Sassuolo con cui conquisterà la promozione in Serie A nel 2012. Nel mezzo anche i prestiti a Juve Stabia, Casale e soprattutto Virtus Lanciano, dove ci metterà in grande mostra con 15 gol. Dopo aver esordito in Serie A nell'agosto del 2013, a settembre viene ceduto in prestito al Varese dove segnerà 24 gol in 38 presenze. Nel gennaio 2015 passa al Genoa dove in due anni segnerà 23 gol, richiamando l'attenzione del Napoli che nel gennaio 2017 pagherà 18 milioni di euro per il suo cartellino. Avventura poco fruttuosa, che però lo porterà in Sardegna.

Cagliari come luogo del cuore e dell'anima

Nell'agosto dello stesso anno lo acquista il Cagliari. E lì inizierà la sua seconda e più proficua avventura della sua carriera. Implacabile di testa e spesso decisivo nei finali di partita, nell'agosto del 2019 si rompe il crociato: tornerà in campo solo un anno dopo. Quindi la retrocessione e il gol decisivo nel playoff promozione contro il Bari, nei minuti di recupero, nel giugno del 2023. In totale saranno 9 le stagioni in Sardegna, con 231 presenze e 53 gol segnati.