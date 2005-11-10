Nel festival del gol del Milan non partecipa Camarda. Gioca un'ora, viene coinvolto poco

Il Milan stravince a Salisburgo trascinato da un 19enne, Alphadjo Cisse. Nella notte in cui i fari erano su un altro teenager, Francesco Camarda. Erano due anni che il talento del vivaio non giocava titolare, da quando Paulo Fonseca una sera di novembre di due anni fa decise di lanciarlo a Cagliari, qualche giorno dopo l'impresa dei rossoneri al Bernabeu in Champions League. Fu una prova dignitosa, dove appena 16enne si ritrovava a sgomitare con navigati difensori.

Poco coinvolto nella manovra

Questa sera Amorim gli ha dato una chance, come aveva già anticipato nei giorni scorsi: "Darà sicuramente il suo contributo" ha dichiarato a pochi minuti dall'inizio della partita. Ecco i dati statistici: 21 palloni toccati, un dribbling riuscito, un fallo subito, 4 tocchi falliti, 7 passaggi andati a buon fine su 9 totali. Di fatto, in una partita dominata dal Milan, Camarda è stato poco coinvolto: lanciato a rete nel primo tempo, è stato recuperato dal difensore del Salisburgo. Bene nella ripresa quando una sua sponda di testa per Loftus-Cheek alimenta l'azione che porterà allo 0-3 di Cisse.

E Ramos intanto entra e segna

Voto 5.5 per Tuttomercatoweb, in una serata per lui che in un certo senso ricorda quelle vissute da Gonçalo Ramos in questo inizio stagione dove anche il portoghese ha faticato terribilmente a trovare palloni giocabili. "Deve migliorare in termini di esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando, sa che ha le possibilità di correre per 90 minuti. Gli manca questo, in area sa già tante cose" ha dichiarato a fine partita Ruben Amorim. Contro l'Atalanta tornerà quasi certamente titolare Ramos, che lo ha sostituito dopo un'ora di gioco e ha trovato la rete dopo 10 minuti. Camarda dovrà farsi trovare pronto e sfruttare la sua occasione. Fermo restando che non è da tutti giocare titolare a 18 anni in Europa League, peraltro in una maglia pesantissima come quella del Milan.