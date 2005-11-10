We love Cisse. È il più giovane italiano a segnare 3 reti in Europa, il futuro è suo

Tutti amano Cisse, da stasera non solo Ruben Amorim. A cui va dato atto di averci visto lungo sul 19enne dandogli fiducia sin dalla prima partita di campionato contro il Torino. A Salisburgo il trequartista è stato dominante, praticamente imprendibile per i difensori austriaci. E i tre gol realizzati nel giro di 49' fanno di lui il calciatore italiano più giovane ad essersi portato a casa il pallone in una partita europea. Del resto se il destino di un uomo è nel nome, allora è chiaro il cammino di Alphadjo Cisse: "Alpha" deriva dall'arabo Al-Faqīh (o Al-Hafees / forme connesse a colui che studia o insegna l'Islam, oppure collegato al concetto di "guida" e di primo/eccellente).

Gli altri triplettisti del Milan in Europa. L'ultimo Inzaghi 24 anni fa

Cisse entra in un club che comprende leggende rossonere come Giancarlo Danova (tripletta all'Olympiacos in Coppa dei Campoini) Pierino Prati (che ne segnò 3 in finale di Coppa dei Campioni, contro l'Ajax nel 1969), Marco Simone (al Rosenborg nel 1996, Champions League) e Pippo Inzaghi, l'ultimo milanita di nazionalità italiana ad essere riuscito nell'exploit. Era il 24 settembre 2002, la vittima il Deportivo La Coruna, al Riazor. Partita finita come stasera, 0-4 per il Milan. Tutti giocatori nel pieno della maturità e non a inizio carriera.

Cisse è la risposta a Tresoldi. In Europa e (forse) con l'Italia. E fa dimenticare Liberali

Cisse risponde così a Nicolò Tresoldi, che ha esordito a San Siro segnando 3 reti all'Inter ma dato che l'attaccante è ancora tecnicamente considerato tedesco, il più recente sarebbe Vincenzo Grifo che col Friburgo nel 2023 segnò tre reti ai serbi del TSC. In Europa League, Cisse è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare una tripletta, dopo Joao Felix e Marko Pjaca. Ma finendo davanti a un certo Harry Kane.

La partita di Salisburgo può aver dato un verdetto importante in vista delle prossime scelte di Amorim: questo Cisse deve giocare titolare. I numeri per ora dicono che è il miglior marcatore del Milan con 5 reti in 7 partite. E pensare che fino a qualche mese fa giocava in Serie B, a Catanzaro. Cisse è la consolazione a un Tresoldi che potrebbe scegliere la Germania. Cisse è la consolazione dei tifosi milanisti, amareggiati per aver perso l'altro talento che era a Catanzaro: Mattia Liberali. E mentre quest'ultimo a Como ha giocato appena 36 minuti, Alphadjo sta facendo fuoco e fiamme in rossonero.

Le parole di Amorim

"Non deve nulla a me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo: sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. Stasera tutti i complimenti, ma ha delle cose da migliorare e un gran potenziale" si schernisce Amorim lasciando tutti i meriti al trequartista. Che ha sorpreso i senatori dello spogliatoio, come ammesso da Pavlovic: "Non me lo aspettavo così, devo essere onesto". E Alphadjo che dice? "Questa (la tripletta) è una cosa che passa in secondo piano, oggi era importante vincere e siamo molto contenti". Umile.