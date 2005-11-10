Pavoletti lascia il calcio e pure il Fantacalcio: il futuro del centravanti sarà da ds

"Ho deciso di dire addio al calcio. Anche se una piccola porta la lascio ancora aperta. Chissà, non si sa mai. Ma al momento, sto bene così. È iniziata una nuova pagina della mia vita". Spiega così la sua scelta, Leonardo Pavoletti, che nelle scorse ore ha dato l'addio al calcio giocato.

Lo stop dopo 164 gol

Il centravanti - pardon, ex centravanti - dopo la fine del suo contratto col Cagliari ha deciso di dire basta. Ha scelto di non esultare più, almeno sul campo. Ha deciso che i 164 gol segnati in carriera fra tutte le categorie fossero abbastanza. Un giocatore vecchio stampo, legato indissolubilmente a Cagliari e al Cagliari, tappa senza discussioni più importante della sua carriera da calciatore. E pure da uomo.

Il cameo nel ruolo di sé stesso

Nelle ultime battute del suo percorso calcistico, Pavoletti si era fatto vedere anche sul grande schermo, con una comparsa nel film "Ogni maledetto Fantacalcio". Un cameo in cui interpretava sé stesso in una divertente scena legata ad un Fantallenatore che, come tanti in Italia, lo sceglieva sistematicamente per la propria squadra. Ora un futuro diverso, dal campo e dallo schermo: Pavoletti si è infatti iscritto al corso da direttori sportivi, per un domani lontano dal campo ma comunque all'interno del mondo del calcio.