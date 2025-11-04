Il Player of the Match di Juventus-Sporting CP è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"

La UEFA ha eletto Pedro Goncalves, esterno d'attacco dello Sporting CP, come Player of The Match dell'1-1 tra i Leoes e la Juventus. Questa la motivazione allegata dal panel di esperti che ha decretato la sua nomina: "Il suo gioco posizionale, la sua positività e la sua determinazione hanno mantenuto la squadra competitiva per tutto il match. Il centrocampista ha contribuito notevolmente alle migliori fasi offensive dello Sporting, dimostrandosi una spina nel fianco costante nella difesa della Juventus".