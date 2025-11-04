Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Player of the Match di Juventus-Sporting CP è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"

Il Player of the Match di Juventus-Sporting CP è Goncalves. La UEFA: "Spina nel fianco"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:32Serie A
Dimitri Conti

La UEFA ha eletto Pedro Goncalves, esterno d'attacco dello Sporting CP, come Player of The Match dell'1-1 tra i Leoes e la Juventus. Questa la motivazione allegata dal panel di esperti che ha decretato la sua nomina: "Il suo gioco posizionale, la sua positività e la sua determinazione hanno mantenuto la squadra competitiva per tutto il match. Il centrocampista ha contribuito notevolmente alle migliori fasi offensive dello Sporting, dimostrandosi una spina nel fianco costante nella difesa della Juventus".

Articoli correlati
Goncalves: "Juventus molto forte. Noi dello Sporting puntiamo ai playoff di Champions"... Goncalves: "Juventus molto forte. Noi dello Sporting puntiamo ai playoff di Champions"
Sporting, rinnovo fino al 2030 per Pote: la clausola rescissoria resta di 80 milioni... Sporting, rinnovo fino al 2030 per Pote: la clausola rescissoria resta di 80 milioni
Portogallo, Martinez perde subito due pezzi importanti ma li rimpiazza con un solo... Portogallo, Martinez perde subito due pezzi importanti ma li rimpiazza con un solo giocatore
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita... Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita più di altre"
Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione... Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
Ndour: "Voglio vincere la Conference con la Fiorentina. La Serie A è cresciuta parecchio"... Ndour: "Voglio vincere la Conference con la Fiorentina. La Serie A è cresciuta parecchio"
The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma... The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"... Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"
Perotti: "Litigai di brutto con Spalletti, in pochi non l'hanno fatto. Nico Paz mi... Perotti: "Litigai di brutto con Spalletti, in pochi non l'hanno fatto. Nico Paz mi ricorda Totti"
Goncalves: "Juventus molto forte. Noi dello Sporting puntiamo ai playoff di Champions"... Goncalves: "Juventus molto forte. Noi dello Sporting puntiamo ai playoff di Champions"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
4 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
5 Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.1 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
Immagine top news n.2 Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Immagine top news n.3 Terzo pari in questa Champions per la Juve. 1-1 con lo Sporting all'esordio europeo con Spalletti
Immagine top news n.4 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.5 Anche Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. Contatti tra il club e l'ex ct
Immagine top news n.6 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.7 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, senza ds e tecnico ora i giocatori non hanno più alibi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Immagine news Serie A n.2 Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita più di altre"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
Immagine news Serie A n.4 Ndour: "Voglio vincere la Conference con la Fiorentina. La Serie A è cresciuta parecchio"
Immagine news Serie A n.5 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
Immagine news Serie A n.6 Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro
Immagine news Serie B n.2 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.3 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta"
Immagine news Serie C n.4 Triestina-Union Brescia, scontri prima del match: due ultras arrestati
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia
Immagine news Serie C n.6 Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della Provincia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…