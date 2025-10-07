Ufficiale Sporting, rinnovo fino al 2030 per Pote: la clausola rescissoria resta di 80 milioni

Lo Sporting CP ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Pedro Gonçalves fino al 2030, mantenendo invariata la clausola di rescissione fissata a 80 milioni di euro. Il numero 8 dei Leões, arrivato a Lisbona nel 2020 dal Famalicão, si prepara così a vivere la sua sesta stagione con la maglia verde e bianca, diventando uno dei simboli del progetto.

In cinque stagioni ad Alvalade, "Pote", come è affettuosamente soprannominato, ha collezionato 209 presenze e 87 gol, contribuendo in modo decisivo alla conquista di tre campionati, una Coppa di Portogallo, una Supercoppa e due Coppe di Lega. Dopo la firma, alla presenza del presidente Frederico Varandas, il centrocampista ha espresso tutta la sua emozione: "È sempre un orgoglio rinnovare con il club del cuore. Mi sento bene qui, ed è per questo che ho voluto restare".

A 27 anni, Gonçalves sottolinea il forte legame con il club che lo ha consacrato: "Il presidente, la dirigenza e i tifosi mi hanno sempre fatto sentire parte di questa storia. Lo Sporting mi ha dato tutto, e voglio restituire sul campo ciò che ho ricevuto". Il giocatore portoghese ha anche evidenziato la crescita del club negli ultimi anni, elogiando i miglioramenti: "Lo Sporting è oggi un club più stabile e ambizioso, uno dei migliori in Portogallo e in Europa".

Con la mente già proiettata al futuro, Pote ha fissato l’obiettivo: "Voglio vincere il quarto campionato e continuare a scrivere la storia di questo grande club. Ai tifosi dico: continuate a credere in noi, siete la nostra forza più grande".