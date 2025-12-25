Lecce in campo anche a Natale per preparare la sfida col Como: personalizzato per Jean
Lecce in campo anche a Natale per continuare la preparazione in vista della gara con il Como, in programma sabato 27 dicembre alle 15.00 al Via del Mare. Di seguito il comunicato del club salentino:
La preparazione dei giallorossi in vista della gara con il Como è proseguita nel giorno di Natale con un allenamento mattutino a Martignano.
Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa.
Früchtl e Jean hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha.
Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.
