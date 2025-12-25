Blindare i big per arrivare a fine stagione: cosa serve al Sassuolo nel mercato di gennaio
"La nostra idea sarebbe quella di mantenere la rosa fino alla fine della stagione". Il Sassuolo si gode la classifica serena e un inizio di campionato al di sopra delle aspettative, con l'ad Giovanni Carnevali che a proposito delle possibili offerte in arrivo nella sessione invernale di calciomercato che ha così risposto. Chiudendo di fatto a cessioni illustri. Postilla che aggiungiamo noi: il tutto senza considerare eventuali offerte fuori mercato.
In questo senso attenzione a possibili assalti per Tarik Muharemovic, la più bella sorpresa all'interno del Sassuolo in questa prima parte di campionato. L'ex Next Gen piace a tante big, in Italia e in Premier League, e in caso di cessione servirebbe intervenire per coprire la falla lasciata dal suo addio. Ad oggi però tutto sembra destinato ad essere rimandato a giugno.
Così attenzione agli altri reparti. Un rinforzo sulla corsia destra dovrebbe arrivare, col profilo di Pasquale Mazzocchi che piace a dirigenza e staff tecnico. Sull'esterno del Napoli però c'è grande concorrenza. Riflettori poi sull'attacco: da giorni si inseguono le voci su un possibile affondo dell'Atalanta per Pinamonti. In caso di addio del centravanti in direzione Bergamo, ecco che potrebbe disegnarsi uno scambio con Nikola Krstovic pronto a percorrere l'autostrada in direzione opposta.