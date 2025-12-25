Due ruoli scoperti, a cominciare dall'esterno: cosa serve all'Udinese nel mercato di gennaio

Momento delicato per l'Udinese, reduce dal pesantissimo ko contro una Fiorentina che non aveva ancora mai vinto in campionato questa stagione. Il 5-1 del Franchi ha lasciato strascichi all'interno del gruppo bianconero e non sono escluse decisioni forti nella sessione invernale di calciomercato che sta per prendere il via.

La priorità in questo momento sembra essere un nuovo esterno di sinistra. Con i problemi fisici di Kamara e quelli più recenti di Zemura, ecco che la corsia mancina appare scarica. E quindi salvo sorprese sarà quello il primo intervento che l'Udinese farà nel mese di gennaio, probabilmente andando a pescare da mercati esteri.

"Noi abbiamo un paio di ruoli che pensiamo debbano essere completati, anche solo per infortuni o partenza in Coppa d'Africa. Quindi sì, è vero, stiamo lavorando su questo", aveva detto nelle scorse settimane il responsabile del mercato Gianluca Nani in merito alle trattative in programma. L'altro ruolo che potrebbe aver bisogno di un rinforzo è l'attacco, anche se gennaio storicamente è un mese complicato per aggiungere qualità e gol. L'Udinese però ha gli occhi aperti, pronta ad attaccare eventuali opportunità che le dinamiche di mercato potrebbero offrire.