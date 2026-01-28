Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La FIGC diventa federazione paralimpica. Gravina: "È un riconoscimento storico"

La FIGC diventa federazione paralimpica. Gravina: "È un riconoscimento storico"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:38Altre Notizie
Ivan Cardia

La Federazione Italia Giuoco Calcio è stata riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico come Federazione Nazionale Sportiva Paralimpica: questo il tema centrale della conferenza stampa organizzata oggi nella sala Paolo Rossi della sede FIGC di via Allegri a Roma, alla presenza di Gabriele Gravina (presidente FIGC), Marco Giunio De Sanctis (presidente CIP) e Franco Carraro (presidente della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC).

La relativa delibera, diramata dal Consiglio Nazionale del CIP, segna un nuovo fondamentale passaggio per la storia del movimento calcistico paralimpico italiano, dopo il protocollo - firmato nel 2019 da FIGC e CIP - che istituì la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, seguito da quello, più recente (2024), che impostava un percorso strategico comune, finalizzato a definire il rinnovato assetto organizzativo dell'attività calcistica paralimpica illustrato nell'incontro di questa mattina.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, il CIP ha delegato alla FIGC la gestione (tecnica, organizzativo-formativa e finanziaria) dell’attività calcistica di amputati e cerebrolesi, precedentemente in capo alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Un'attività che si andrà dunque ad affiancare a quella della Divisione Paralimpica della FIGC, che attualmente coinvolge ben 300 squadre in tutto il territorio nazionale, con circa 3500 atleti tesserati.

“Per l’intero movimento calcistico italiano, quello del Comitato Italiano Paralimpico è un riconoscimento storico che ci rende orgogliosi e che ci responsabilizza ancora di più – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina –. A tal proposito ringrazio Marco Giunio De Sanctis e tutto il CIP per la collaborazione mostrata in tutto il percorso che ci ha portati fino a questo punto. Quando nel 2019 abbiamo ampliato il nostro raggio d’azione, creando un’apposita Divisione federale che si occupasse esclusivamente di atleti con difficoltà cognitivo-relazionali, ci siamo posti diversi obiettivi, primo fra tutti fare dell’inclusione attraverso il calcio una delle nostre mission e grazie all’esperienza maturata e alla sensibilità che ci contraddistingue, quella sociale prima ancora che sportiva, abbiamo finalmente raggiunto anche quello di entrare a far parte della grande famiglia paralimpica italiana. Un ulteriore step nel processo di sempre maggiore apertura del mondo del calcio, in cui l’atleta è parte attiva di una comunità molto più ampia. Così il calcio può essere davvero di tutti, superando ogni barriera. In questo senso, la FIGC rappresenta una best practice nazionale e internazionale”.

“Quella di oggi – sottolinea Franco Carraro, presidente della DCP - è una data storica per il calcio paralimpico italiano. Dal 2019, l’anno della fondazione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, tutto il movimento ha fatto registrare una crescita superiore a ogni aspettativa, arrivando a coinvolgere migliaia di atleti in ogni zona d’Italia. Ringrazio il presidente Gravina per il percorso fatto insieme e ringrazio il presidente De Sanctis, con il quale siamo pronti a lavorare fianco a fianco per far sì che il calcio diventi sempre più inclusivo. È quello che ci chiedono soprattutto le famiglie, perché la pratica sportiva non fa bene solo al corpo, ma fa stare meglio le persone sotto ogni aspetto, in particolare le ragazze e i ragazzi dello sport paralimpico”.

“Abbiamo deliberato il riconoscimento della FIGC quale Federazione Nazionale Sportiva Paralimpica - afferma il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis -, perché, con l’avvicinarsi dei Giochi Paralimpici Invernali, questo passaggio era importante che si concretizzasse. Riconoscere la Federazione Italiana Giuoco Calcio è stato un atto assai significativo: un’ammissione fondamentale per tutto il movimento paralimpico, anche perché parliamo dello sport più popolare del nostro Paese, che entra ufficialmente a pieno titolo nel sistema paralimpico, con diritto di voto nel Consiglio Nazionale del CIP. È un primo, importante passo di un percorso più ampio: inizialmente confluiscono nella FIGC gli atleti con amputazioni e cerebrolesioni, ma esistono anche altre tipologie di disabilità che oggi praticano calcio e che ci auguriamo possano, in futuro, essere progressivamente trasferite sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Articoli correlati
AIA verso il commissariamento, ma Gravina: "Siamo garantisti, aspettiamo l'appello"... AIA verso il commissariamento, ma Gravina: "Siamo garantisti, aspettiamo l'appello"
Il mercato del Napoli resta a saldo zero, Gravina: "Non è arrivata la rinuncia delle... Il mercato del Napoli resta a saldo zero, Gravina: "Non è arrivata la rinuncia delle altre"
FIGC, approvato il budget 2026. Gravina: "Molto dipenderà dalla qualificazione ai... FIGC, approvato il budget 2026. Gravina: "Molto dipenderà dalla qualificazione ai Mondiali"
Altre notizie Altre Notizie
Lega Serie A, l'ad De Siervo: "L'operazione 'Switch off' una vittoria contro la pirateria"... Lega Serie A, l'ad De Siervo: "L'operazione 'Switch off' una vittoria contro la pirateria"
La FIGC diventa federazione paralimpica. Gravina: "È un riconoscimento storico" La FIGC diventa federazione paralimpica. Gravina: "È un riconoscimento storico"
"Roba da matti": on line la nuova puntata di "Speak Out!", la webserie della FIGC... "Roba da matti": on line la nuova puntata di "Speak Out!", la webserie della FIGC
Bazzani: "Juve, Kolo Muani alternativa. Il Como non è più una sorpresa" TMW RadioBazzani: "Juve, Kolo Muani alternativa. Il Como non è più una sorpresa"
La Serie B sostiene le Olimpiadi invernali di Milano Cortina La Serie B sostiene le Olimpiadi invernali di Milano Cortina
Inter, nuovo incarico per Marotta: è stato nominato ambassador del CSI Inter, nuovo incarico per Marotta: è stato nominato ambassador del CSI
Sport in lutto: è morto l'"angelo azzurro" Franco Menichelli. Era il fratello di... Sport in lutto: è morto l'"angelo azzurro" Franco Menichelli. Era il fratello di Giampaolo, ex Juve e Milan
Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique,... Calciomercato Inter, interesse per Dumfries da Spagna e Inghilterra. Luis Henrique, le cifre
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
3 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 Fabregas: "Il Como non è come la Fiorentina. Sono fortunato, qui c'è stata pazienza"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.1 Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recupero
Immagine top news n.2 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.3 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.4 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.5 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.6 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.7 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Questo è un Como che può puntare veramente alla zona Champions"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Amoruso: "Inter, Chivu ci sa fare. Fiorentina, ecco cosa non va ancora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini conferma: "Serie A prioritaria rispetto all'Europa". E scherza sul centravanti
Immagine news Serie A n.2 Trinchera annuncia: "Chiuso il mercato del Lecce in entrata". Il quadro delle operazioni
Immagine news Serie A n.3 Roma, vigilia di Europa League: a breve la conferenza stampa di Tsimikas
Immagine news Serie A n.4 Roma, domani la sfida al Panathinaikos: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.5 Inter, sondaggio per il francese Moussa Diaby. Nel 2024 l'Al-Ittihad lo ha pagato 60 milioni di euro
Immagine news Serie A n.6 Camarda si è operato alla spalla, la nota del Lecce. Non farà rientro ora al Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, innesto in attacco per Dionigi: dalla Juventus arrisa il ceco Sosna
Immagine news Serie B n.2 Empoli, terza avventura in azzurro per Romagnoli: il difensore arriva dalla Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior Ligue
Immagine news Serie B n.4 Vis Pesaro, il rinforzo sulla corsia mancina arriva dal Torino: preso Gioacchino Barranco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Bari-Palermo a Rapuano, Di Bello per Samp-Spezia
Immagine news Serie B n.6 La Lega Serie B a fianco di Milano Cortina 2026: le attività sui campi del prossimo weekend
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, Cappiello: “Capezzi conferma le nostre ambizioni. Pronti ad altri innesti”
Immagine news Serie C n.2 Foggia, pazza idea per l'attacco: il club sogna il ritorno di Davide Merola
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il Latina è la prima finalista: battuto 2-1 il Renate
Immagine news Serie C n.4 Foggia, volto nuovo a centrocampo: dalla Ternana arriva in prestito Federico Romeo
Immagine news Serie C n.5 Etienne Catena è un nuovo giocatore della Pergolettese. Arriva in prestito dal Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, rinforzo in difesa: dal Livorno arriva Fancelli a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.2 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping