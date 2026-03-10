Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Come si ferma Vinicius? City, Guardiola: "Prima avevamo Walker, ora prendiamo la moto"

© foto di Federico Serra
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:02Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Manchester City domani affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League in quello che è ormai un classico europeo. Pep Guardiola torna in un Santiago Bernabéu dove ha vinto sette volte, l'ultima proprio in questa stagione. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia ha analizzato la situazione corrente dei blancos e l'assenza di Kylian Mbappé per infortunio al ginocchio, ma il tecnico spagnolo ha risposto: "La mia opinione è importante? Davvero? Dalle informazioni che ho, sembra che non si sia allenato da solo (ride, ndr). Succede anche nel nostro club".

Su come invece si possa fermare Vinicius: "Prima avevamo Walker, ora prendiamo la moto e proviamo a correre. Vinicius è una minaccia costante, dovremo restare molto compatti e correre all'indietro. Per quanto tu provi a controllarlo, ci sono sempre giocate difficili da prevedere", ha riconosciuto Guardiola. Invece sulle numerose assenze di Arbeloa domani: "Hanno delle assenze, ma il Madrid resta sempre il Madrid. Cambiano solo le sfumature. Al di là delle teorie, tutto dipende dai giocatori in campo".

Infine, un parere sulla svolta del City nella sua storia recente: "Credo che tutto sia cambiato con la nostra prima finale di Champions. Le esperienze passate, dove giocavamo bene ma venivamo eliminati, ci hanno aiutato a crescere". E ha aggiunto: "Siamo squadre molto esperte. A volte giochi in modo orribile e passi, il calcio è imprevedibile. Ma devi giocare con la tua essenza e sentire di meritare quel posto. Domani vedremo cosa succederà".

