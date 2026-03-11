Guardiola, il Bernabeu ti rende più umano: altro tonfo in Europa, al ritorno servirà l'impresa

Un’altra notte complicata per Pep Guardiola. Come accade ormai da qualche stagione, anche il grande maestro catalano sembra più umano - e più vulnerabile - quando il City gioca in Europa, una fragilità che si manifesta spesso attraverso sconfitte fragorose. Dopo lo storico treble della stagione 2022/23, gli Sky Blues non sono riusciti a ripetersi e ora rischiano di nuovo l’eliminazione agli ottavi di Champions.

Stasera Guardiola ha provato una soluzione coraggiosa ma fallimentare: affrontare il Madrid difendendo altissimo, provando a pressare a tutto campo e affidandosi soltanto a due centrocampisti per arginare le folate devastanti dei padroni di casa. Il risultato parla chiaro: 3-0 per il Real Madrid grazie alla tripletta di Federico Valverde nel primo tempo, un punteggio che lascia Guardiola con parecchi pensieri e la sensazione di dover compiere un'impresa per ribaltare la situazione nella gara di ritorno all'Etihad. Come già successo negli ultimi anni, il Bernabéu si conferma stregato per il tecnico spagnolo: se Cruyff in passato andava nel panico quando entrava nel tempio dei Blancos, oggi tocca al suo più illustre discepolo misurarsi con una realtà simile.

Solo un miracolo potrà evitare un’altra eliminazione clamorosa per il City e rimettere in gioco le ambizioni europee di Guardiola, che rischia di mancare tutti gli obiettivi più importanti nonostante le spese delle ultime sessioni di mercato. Il sogno Champions rischia di fermarsi ancora una volta a Madrid.