Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG

Niente da fare per Marco Verratti e Gennaro Gattuso, che sperava di contare sul centrocampista ex Paris Saint-Germain nei playoff Mondiali che aspettano l’Italia. Secondo quanto riferito da repubblica.it, Verratti, oggi all’Al-Duhail, accuserebbe nuovi fastidi al ginocchio, un problema che sembrava superato ma che evidentemente non si può considerare tale.

Senza Verratti, e visto anche l’infortunio di Vergara, si va verso una chiamata certa per Pisilli della Roma, in un reparto dove vi sono pochi dubbi sulle altre convocazioni: Barella, Locatelli, Tonali, Frattesi e Pisilli.

Un’altra novità potrebbe riguardare l’attacco, ove sarebbero in risalita le quotazioni di Zaccagni, in vantaggio sia su Chiesa sia su Zaniolo, come elemento offensivo di qualità. In difesa, nell’ambito di una lista da 27-28 giocatori, Gattuso potrebbe convocare sia Gatti che Scalvini, per fare fronte al recente infortunio di Gabbia.