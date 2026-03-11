Live TMW Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Roma - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.15

19.25 - Inizia la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Hermoso può giocare dall'inizio?

"Lo vedremo domani, comunque è disponibile".

Le scelte di domani saranno influenzate dalla gara di domenica?

"No, ogni partita è importantissima, domani sarà l'Europa League e domenica il campionato. Non faremo calcoli e cercheremo di fare il massimo".

Come sta Pellegrini? Ha parlato con lui del suo futuro?

"No, non è un argomento da affrontare in questo momento. L'attenzione di tutti, mia e sua specialmente, è rivolta solo alle gare da affrontare".

C'è la possibilità di affiancare qualcuno a Malen?

"Giochiamo sempre in 11, non possiamo metterne di più. Ora stiamo facendo più gol, quindi non c'è un problema da questo punto di vista. Dipende dalle partite: a volte si costruisce di più a volte meno. L'arrivo di Malen ci ha dato più pericolosità davanti".

Qual è la sua priorità tra campionato ed Europa?

"Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possano fare delle scelte e giocare per non ottenere il passaggio del turno. Lo abbiamo fatto anche in Coppa Italia, ma poi non ci siamo riusciti".

Come sta Zaragoza?

"In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbik, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen. Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz".

Come valuta il cammino delle italiane in Europa?

"Quest'anno in Europa il dato delle italiane è più negativo rispetto al solito e va in sintonia con i problemi della Nazionale. La Roma ha vinto la Conference League tre anni fa, ma l'ultima a vincere la Champions è stata l'Inter nel 2010. Se la realtà dei risultati è questa qualche problema c'è e va affrontato, ma sicuramente comprende tutti".

C'è la possibilità di far rifiatare Malen prima o poi?

"In attacco siamo in emergenza. Ci sono Vaz e Arena, ma quest'ultimo non è in lista così come Venturino. Cerchiamo di fare le nostre gare e i nostri risultati sulla base di quello che disponiamo".

C'è la possibilità di vedere insieme Malen e Robinio Vaz?

"Tutto è proponibile. Se finora ho fatto così è perché mi sembrava la scelta migliore. Vaz da quando è arrivato ha fatto diverse presenze, ma per il momento per me queste sono le scelte migliori".

19.41 - Termina la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.