Guerini sulla Fiorentina: "In casa del Milan ci sarà da farsi il segno della croce"

Ex calciatore, prima, e dirigente, poi, Vincenzo Guerini è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" analizzando il momento della formazione di Stefano Pioli nella settimana che porta alla sfida del 'Meazza' contro il Milan:

A questo discorso potrebbe essere collegato il tema Gudmundsson

"Potrebbe essere che anche lui debba essere coccolato, però non lo conosco bene come conoscevo Ilicic. Sono arrivato, però, alla conclusione che non tutti i calciatori vadano trattati in maniera uguale. Devi essere bravo a far capire ai compagni di squadra che certi giocatori hanno bisogno di un trattamento diverso. C'è chi va coccolato e chi ha bisogno del bastone, ma per fare ciò i giocatori vanno capiti".

Come se la deve giocare la Fiorentina col Milan?

"Col Milan c'è da farsi il segno della croce, o bene bene o male male. Il Milan si è rafforzato, a livello mentale è più forte dell'anno scorso, è una partita pericolosa. Per quanto riguarda la Fiorentina sono deluso anche io, perché credevo nel mercato e nell'arrivo di Pioli. E' stato un inizio disastroso che adesso non può essere risolto in poco tempo. Quando sei in fondo diventa problematico, devi cercare di uscire con calma da questa situazione, perché la Fiorentina ha giocatori che non sono abituati a queste posizioni di classifica".