Stasera Bari-Spezia, i convocati di Longo: out solo De Pieri. Si rivede Burgio in difesa
Sono 25 i calciatori convocati dal tecnico Moreno Longo per la sfida salvezza contro lo Spezia di questa sera. Non convocato il centrocampista offensivo Giacomo De Pieri a causa di un fastidio muscolare. In difesa si rivede invece il terzino Burgio che aveva saltato la sfida contro il Mantova. Questo l’elenco completo:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Mantovani, Dickmann, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Verreth, Traore
Attaccanti: Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, Cuni
