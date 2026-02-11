Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Se continua così, perché no". Ma Lautaro può davvero raggiungere il record di Meazza?

"Se continua così, perché no". Ma Lautaro può davvero raggiungere il record di Meazza?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:40Serie A
Ivan Cardia

Lautaro Martinez può raggiungere Giuseppe Meazza? Lo scorso weekend, l’attaccante argentino ha segnato il gol numero 171 con la maglia dell’Inter, agganciando Boninsegna al terzo posto (anche se l'ex bomber ritiene che l'aggancio non sia ancora avvenuto). Il secondo, occupato da Spillo Altobelli a 209 reti, è tutto sommato raggiungibile (realisticamente alla fine del prossimo campionato), mentre il primato di Meazza è davvero lontano.

Sulla possibilità che il Toro possa raggiungere Pepin, si è espresso Federico Jaselli Meazza, nipote del bomber che ha dato il nome allo stadio San Siro, dando parere favorevole, nell’intervista rilasciata a TMW: "Fino ad ora il record è rimasto lì intatto, ma penso di sì: mantenendo questo ritmo incredibile perché no? Certo, gliene mancano 113, che non sono mica pochi. Però facendo due conti, se dovesse rimanere altri 4-5 anni e continuare così…”. Abbiamo provato a calcolare quante sono davvero le possibilità per Lautaro.

Meazza ha segnato 284 reti con l’Inter: appunto, 113 in più dell’attuale capitano. Escludendo la stagione in corso, nella quale è a 18 reti, e la prima chiusa a 9, nelle altre sette stagioni in nerazzurro, Lautaro ha mantenuto una grande continuità, segnando in media quasi 21 gol ad annata, con picchi di 28 (2022/2023) e 27 (2023/2024). Anche ipotizzando che mantenga lo standard e chiuda la stagione attuale ripetendo il suo record a 28 (quindi 181 complessivi con l’Inter), rimarrebbero 103 reti. Dividendo per una media di 21 gol all’anno, Lautaro dovrebbe giocare (e segnare) nell’Inter per altre cinque stagioni per raggiungere Meazza. Considerato che ad agosto compirà 29 anni, significherebbe arrivare a 34 in nerazzurro: non un obiettivo impossibile, ma servirebbero longevità e continuità assoluta di rendimento.

Articoli correlati
Il nipote di Meazza: "Sì, Lautaro può raggiungerlo. E mio nonno ne sarebbe felice"... Il nipote di Meazza: "Sì, Lautaro può raggiungerlo. E mio nonno ne sarebbe felice"
Fantacalcio, i migliori attaccanti dopo 24 giornate Fantacalcio, i migliori attaccanti dopo 24 giornate
Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi... Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"
Altre notizie Serie A
L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo... L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
L'interesse del Bayern e lo sbarco a Pisa: Felipe Loyola e quella fortissima voglia... L'interesse del Bayern e lo sbarco a Pisa: Felipe Loyola e quella fortissima voglia d'Europa
Milan, documenti firmati: dalla cessione di Jimenez al Bournemouth arrivano 8,5 milioni... Milan, documenti firmati: dalla cessione di Jimenez al Bournemouth arrivano 8,5 milioni
Pisa, Loyola: "Sono un giocatore box to box, ma qui devo dare equilibrio. Farò di... Pisa, Loyola: "Sono un giocatore box to box, ma qui devo dare equilibrio. Farò di tutto per segnare"
Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, Paulo "vede" la gara con il... TMWRoma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, Paulo "vede" la gara con il Napoli
Jovetic: "Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Mi ha cercato il Venezia... Jovetic: "Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Mi ha cercato il Venezia nel 2024"
Falco: "Il Lecce fa troppa fatica a finalizzare. Dietro Falcone è una diga, meriterebbe... Falco: "Il Lecce fa troppa fatica a finalizzare. Dietro Falcone è una diga, meriterebbe di più"
Como in semifinale di Coppa Italia, la gioia di Moreno: "Un’altra grande serata da... Como in semifinale di Coppa Italia, la gioia di Moreno: "Un’altra grande serata da ricordare"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.1 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.2 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.3 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.4 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.5 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.6 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.7 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Juve, per Vlahovic situazione cambiata con Spalletti. E sul Napoli..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Como sempre più maturo. Vedrei bene De Zerbi alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Canio: "Napoli, Conte deve essere più sereno. Vergara può crescere ancora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine news Serie A n.2 L'interesse del Bayern e lo sbarco a Pisa: Felipe Loyola e quella fortissima voglia d'Europa
Immagine news Serie A n.3 Milan, documenti firmati: dalla cessione di Jimenez al Bournemouth arrivano 8,5 milioni
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Loyola: "Sono un giocatore box to box, ma qui devo dare equilibrio. Farò di tutto per segnare"
Immagine news Serie A n.5 Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, Paulo "vede" la gara con il Napoli
Immagine news Serie A n.6 Jovetic: "Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Mi ha cercato il Venezia nel 2024"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Johnsen: "Palermo step importante per me. Abbiamo un sogno e speriamo di fare bene"
Immagine news Serie B n.2 Calvarese su Samp-Palermo: “Nessun fallo in occasione della punizione da cui nasce il pari"
Immagine news Serie B n.3 Venezia ko dopo 12 risultati utili. Il capitano: "Avevamo già perso nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.4 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza e i problemi logistici: Buscè: "Da 20 giorni non riusciamo ad allenarci regolarmente"
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi e Fondazione Cortina assieme: nuova maglia in occasione dell'Olimpiade
Immagine news Serie C n.3 Casertana-Crotone fra le polemiche: possibile insulto razziale nei confronti di Kallon
Immagine news Serie C n.4 Foggia ko nello scontro diretto contro il Picerno. Casillo: "Abbiamo incoraggiato la squadra"
Immagine news Serie C n.5 Lescano show alla Salernitana: 3 gol e 1 assist in 4 gare, ora punta quota 100 in Serie C
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…