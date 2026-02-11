"Se continua così, perché no". Ma Lautaro può davvero raggiungere il record di Meazza?

Lautaro Martinez può raggiungere Giuseppe Meazza? Lo scorso weekend, l’attaccante argentino ha segnato il gol numero 171 con la maglia dell’Inter, agganciando Boninsegna al terzo posto (anche se l'ex bomber ritiene che l'aggancio non sia ancora avvenuto). Il secondo, occupato da Spillo Altobelli a 209 reti, è tutto sommato raggiungibile (realisticamente alla fine del prossimo campionato), mentre il primato di Meazza è davvero lontano.

Sulla possibilità che il Toro possa raggiungere Pepin, si è espresso Federico Jaselli Meazza, nipote del bomber che ha dato il nome allo stadio San Siro, dando parere favorevole, nell’intervista rilasciata a TMW: "Fino ad ora il record è rimasto lì intatto, ma penso di sì: mantenendo questo ritmo incredibile perché no? Certo, gliene mancano 113, che non sono mica pochi. Però facendo due conti, se dovesse rimanere altri 4-5 anni e continuare così…”. Abbiamo provato a calcolare quante sono davvero le possibilità per Lautaro.

Meazza ha segnato 284 reti con l’Inter: appunto, 113 in più dell’attuale capitano. Escludendo la stagione in corso, nella quale è a 18 reti, e la prima chiusa a 9, nelle altre sette stagioni in nerazzurro, Lautaro ha mantenuto una grande continuità, segnando in media quasi 21 gol ad annata, con picchi di 28 (2022/2023) e 27 (2023/2024). Anche ipotizzando che mantenga lo standard e chiuda la stagione attuale ripetendo il suo record a 28 (quindi 181 complessivi con l’Inter), rimarrebbero 103 reti. Dividendo per una media di 21 gol all’anno, Lautaro dovrebbe giocare (e segnare) nell’Inter per altre cinque stagioni per raggiungere Meazza. Considerato che ad agosto compirà 29 anni, significherebbe arrivare a 34 in nerazzurro: non un obiettivo impossibile, ma servirebbero longevità e continuità assoluta di rendimento.