Juve, Conceicao in gruppo. Personalizzato per McKennie ma non preoccupa per l'Inter: i dettagli
Arrivano importanti aggiornamenti dalla Continassa per quel che riguarda i recuperi degli acciaccati della Juventus in vista della partita di sabato sera alle 20.45 a San Siro contro l'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi Francisco Conceicao ha infatti ripreso ad allenarsi in gruppo ed è quindi da considerarsi a completa disposizione di Spalletti per il big match del Meazza.
Weston McKennie ha invece svolto lavoro differenziato a causa del taglio alla caviglia rimediato nella gara di domenica scorsa contro la Lazio all'Allianz Stadium. Lo statunitense domani tornerà però ad allenarsi con il resto del gruppo e le sue condizioni non preoccupano in vista di Inter-Juventus.
