Como in semifinale di Coppa Italia, la gioia di Moreno: "Un’altra grande serata da ricordare"

Dopo 40 anni il Como torna in semifinale di Coppa Italia. Risultato storico per gli uomini di Fabregas che, oltre a disputare un ottimo campionato, hanno ottenuto un grande risultato anche nel trofeo nazionale. Ieri sera i lariani si sono imposti ai calci di rigore al "Maradona" di Napoli contro i partenopei di Antonio Conte grazie all'errore fatale dal dischetto di Lobotka. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con la rete di Vergara ad inizio ripresa che aveva pareggiato il gol su rigore di Baturina nella prima frazione di gara.

Festeggia anche Alberto Moreno. L'esterno spagnolo è andato in panchina in quel match ma ha comunque sostenuto la sua squadra nel raggiungere un traguardo importante. E proprio il calciatore ha postato un messaggio sul proprio profilo X: "Un’altra grande serata da ricordare Como!!! Siamo in semifinale".