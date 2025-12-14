Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Cinque minuti sul cronometro e l'Inter sblocca già il match al "Ferraris" contro il Genoa. Lautaro tiene in campo un pallone difficile sull'out di destra e scarica all'interno per Yann Bisseck. L'esterno salta Ellertsson e converge verso il centro calciando in porta e superando Leali sul primo palo.
