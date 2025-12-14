Bologna, Di Vaio: "Gli acquisti di Immobile e Bernardeschi? Ci serviva più esperienza"

Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 15^ giornata di Serie A.

Siete consapevoli di arrivare alla gara con valori pari alla Juve?

"Arriviamo da due anni e mezzo in cui stiamo facendo bene, c'è consapevolezza che ce la possiamo giocare. Ogni partita è diversa e la Juve ha grandi giocatori, ma anche noi possiamo dire la nostra in queste gare".

Quest'anno, per la prima volta, avete puntato su profili di esperienza: come mai?

"Viene dal percorso dello scorso anno della Champions, dove l'esperienza di questi giocatori un po' c'è mancata. Quest'anno si è creata l'opportunità con Ciro e Federico, che avevamo già contattato lo scorso anno. Gente che ha vinto e ha giocato in grandi palcoscenici, un qualcosa che lo scorso anno ci era mancata".

Non vincete con la Juve da 14 anni, con un tuo gol: sei un po' stufo che ti venga ricordato?

"Lo dicevo in macchina con mia figlia. Troppo tempo che non vinciamo contro la Juventus, anche in questi anni dove abbiamo vinto contro grandi squadre. Speriamo di riuscirci il prima possibile".