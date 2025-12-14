Aveva ragione Chivu. Inter prima in solitaria, non era ancora mai successo in stagione

L'Inter c'è. Proprio come aveva cercato di far capire il suo allenatore Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, poi vinto 2-1 da Lautaro Martinez e compagni con reti proprio del Toro e di Bisseck nel primo tempo.

Il tecnico rumeno nelle ore precedenti il match si era tolto qualche sassolino dalle scarpe, spiegando come la sua visione del percorso nerazzurro fosse diverso da quello che in tanti vedevano negativamente: "Nonostante tutto stiamo facendo una grande stagione e un gran campionato. La realtà del campo è diversa da quello che qualcuno vuole dire. Siamo a dicembre e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Non abbiamo perso fame per essere dominanti in Serie A ed Europa. Possiamo ancora migliorare".

La sua Inter ha risposto nel modo migliore, sul campo. Vincendo una sfida non certo scontata, su un terreno di gioco difficile e contro un avversario in salute e a caccia di punti salvezza. Sfruttando nel migliore dei modi gli inattesi passi falsi di Milan e Napoli, ora rispettivamente uno e due punti dietro dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro l'Udinese. E' la prima volta dall'inizio del campionato, che i nerazzurri guardano tutti dall'alto in basso in solitaria. Con Chivu che potrà gongolare anche per la conferma del campo alle sue parole.