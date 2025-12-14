Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck e Lautaro regalano la vetta, ma che partita di Vitinha

Genoa-Inter 1-2

GENOA

Leali 6 - Probabilmente si aspettava un cross da Bisseck che lo sorprende sul suo palo. Poteva fare probabilmente meglio in questa occasione nella rete che sblocca il match. Salva tutto però su Esposito mettendoci il corpo, incolpevole sul 2-0. Reattivo sul colpo di testa di Thuram nel finale.

Marcandalli 5,5 - Ha più di qualche problema quando dalla sua parte agisce Pio Esposito. Il difensore rossoblù è costretto spesso alle maniera forti per fermarlo provando però calci di punizione. Ci prova di testa nel primo tempo ma non è preciso.

Otoa 6 - Confermato al centro della difesa con il forfait ancora di Ostigard. Quando l’Inter aumenta i giri del motore e scambia nello stretto con rapidità va molto in difficoltà lasciando lo spazio al tiro ma quando deve far valere il fisico è più sicuro. Dall’87’ Carboni s.v.

Vasquez 6 - Anche lui non ha una serata facile con gli attaccanti nerazzurri, specialmente quando il giro palla avvolgente della squadra di Chivu arriva in prossimità dell’area di rigore. Più deciso nel secondo tempo.

Norton-Cuffy 5,5 - Osservato speciale di Carlos Augusto dalla sua parte. Affonda poco il colpo per arrivare in prossimità dell’area di rigore nerazzurra. In difficoltà nella fase di non possesso.

Frendrup 6 - Torna in campo dopo il problema fisico che lo ha costretto al forfait in quel di Udine. Probabilmente non è al top della condizione ma lui non si risparmia. Il dinamismo del centrocampista danese viene messo a dura prova dai giocatori nerazzurri ma tiene botta. Dal 77’ Gronbaek s.v.

Malinovskyi 6 - Si vede poco in fase di impostazione dell’azione. Il centrocampo dell’Inter è più dinamico e lo mette in difficoltà. Arriva poco a ridosso della trequarti nerazzurra ma è più determinato nel secondo tempo.

Ellertsson 5,5 - Schierato dal primo minuto al posto di Throsby, si fa saltare con troppa facilità da Bisseck in occasione della rete del vantaggio. Poi col passare dei minuti cresce provando di più la giocata. Dall’87’ Cornet s.v.

Martin 6 - Viene cercato molto sulla corsia di sinistra, scende spesso arrivando al cross verso i compagni di squadra ma la retroguardia dell’Inter fa buona guardia allontanando. E’ sempre comunque pericoloso con i suoi calci da fermo.

Vitinha 7 - Nel momento di maggiore difficoltà è quello che cerca di tenere in piedi la barca sacrificandosi e lottando su ogni pallone. Pronti, via e con una giocata mette un pallone a rimorchio che però nessuno raccoglie, segna il gol che riaccende Marassi. Dal 77’ Ekhator s.v.

Colombo 5,5 - Anche per lui una serata difficile. La difesa dell’Inter stringe molto su di lui lasciandogli pochissimo spazio per agire. Ad inizio seconda frazione di gara De Rossi lo richiama in panchina. Dal 57’ Ekuban - Più presente nella trequarti nerazzurra, lavora un buon pallone in occasione del 2-1 di Vitinha.

Daniele De Rossi 6 - Nella prima frazione di gara fa fatica contro un’Inter che passa due volte in vantaggio e fa valere la sua qualità. Nella ripresa sale di tono e se la gioca a viso aperto meritando comunque gli applausi dei suoi tifosi.

INTER

Sommer 6 - Impegnato poco nel primo tempo, prova ad uscire su Vitinha lanciato a rete ma viene aggirato dal portoghese che realizza indisturbato la rete che dimezza le distanze.

Bisseck 7 - Impegna poco più di cinque minuti per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Riceve da Lautaro e salta con una bella giocata Ellertsson superando Leali sul suo palo.

Akanji 6 - L’assenza di Acerbi porta Chivu ad accentrarlo. Guida la difesa con autorità cercando di chiudere i varchi agli attaccanti del Genoa che concludono poco verso la porta di Sommer. Sorpreso da Vitinha nell’azione che porta all’1-2 del Genoa.

Bastoni 6,5 - Colombo e Vitinha non hanno vita facile quando si allargano dalla sua parte. Chiude bene gli spazi con la sua qualità. Il Genoa dalla sua parte non riesce a sfondare, si propone come sempre nella fase offensiva.

Luis Henrique 6 - Spinge con costanza sulla fascia destra, arriva spesso sul fondo per andare al cross. Dialoga con Bisseck e si alterna con lui dando anche un buon contributo in difesa.

Barella 6,5 - Solito motore del centrocampo dell’Inter. Cerca sempre il guizzo verso l’area di rigore del Genoa provando anche la conclusione quando ce n’è occasione ma il Genoa fa muro.

Zielinski 6,5 - Con Calhanogli ai box è il regista di questa Inter nel 3-5-2 di Chivu. Dirige le operazioni con ottima scelta di tempo. Cerca la conclusione del primo tempo ma non è fortunato, tiene botta quando il Genoa alza i ritmi. Dall’89’ De Vrij s.v.

Sucic 6 - E’ la novità di questa sera per quanto riguarda la squadra di Cristian Chivu. Fa tanta quantità in mezzo al campo e gioca sempre con tanta intensità partecipando all’azione della sua squadra. Dal 74’ Mkhitaryan 6 - Prova a dare qualità alla manovra in un momento in cui la sua squadra soffriva la pressione del Genoa.

Carlos Augusto 6,5 - Quante sgroppate sulla fascia sinistra. Sempre molto velocità nell’aggredire la profondità. Cerca il colpo di testa nella prima frazione di gara ma non è preciso nella conclusione e poi serve a Lautaro la rete del 2-0.

Esposito 6 - Fa tantissimo movimento per non dare punti di riferimento. Scambia spesso con Lautaro creando più di un pericolo alla porta di Leali. Dal 74’ Thuram 6 - Quando ha un pallone dalle sue parti è sempre pericoloso. Questa volta il suo colpo di testa viene respinto sulla linea da Leali.

Lautaro 7 - Il gol di Bisseck nasce dai suoi piedi e dalla caparbietà di tenere in campo un pallone sul lato destro del campo. Mette la firma sul match trovando il gol del 2-0 con una bella conclusione che non lascia scampo a Leali. Dall’83’ Diouff s.v.

Cristian Chivu 6,5 - Con i tre punti conquistati al “Ferraris” la sua Inter vola in testa alla classifica approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli. Ottimo primo tempo della sua squadra poi nella ripresa soffre ma resiste agli attacchi generosi del Genoa.