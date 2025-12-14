Live TMW
Inter, fra poco la conferenza stampa di Chivu dopo la gara contro il Genoa
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
20.02 - Fra poco la conferenza stampa del tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la sfida del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"