Gullit premiato prima di Milan-Juventus: siparietto con Spalletti, poi parole forti sull'Italia

Una notte speciale a San Siro, non solo per la sfida tra Milan e Juventus. Nel pre-partita, infatti, il club rossonero ha celebrato Ruud Gullit, inserendolo nella propria Hall of Fame davanti al pubblico di casa. Un momento carico di emozione, impreziosito anche dal gesto di Luciano Spalletti: il tecnico della Juventus si è fermato accanto all’ex fuoriclasse olandese, applaudendolo e abbracciandolo.

A margine della premiazione, Gullit ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione: “Per me è una bella serata, sono molto orgoglioso ed emozionato per il riconoscimento dei tifosi del Milan. È bello tornare a San Siro e vedere la gente, i tifosi del Milan”. L’ex rossonero ha poi allargato il discorso al calcio italiano: “Abbiamo avuto la fortuna di giocare in Italia quando era il massimo. Devo ringraziare l’Italia per quello che mi ha dato”.

Infine una riflessione sull’attualità, con parole forti sul calcio italiano: “Ai miei tempi i migliori difensori erano italiani. Perché l’Italia non si qualifica ai Mondiali? Perché non si pensa più alla difesa. Bisogna tornare a sapere come difendersi, senza snaturare il proprio Dna”.