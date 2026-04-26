Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parla anche il legale di Rocchi. Dimarco fa la storia ma l’Inter pareggia: le top news delle 22

Parla anche il legale di Rocchi. Dimarco fa la storia ma l’Inter pareggia: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 22:00Serie A
Niccolò Righi

"Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato". Lo spiega l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, a proposito delle imputazioni contestate dalla Procura di Milano e, in particolare, quella di aver favorito l'Inter facendo in modo che il "poco gradito" Daniele Doveri non arbitrasse i nerazzurri nella fase finale del campionato scorso. Il difensore di Rocchi ha chiarito che non è stata ancora decisa la linea difensiva da tenere dopo l'invito a comparire per l'interrogatorio del 30 aprile davanti al pm Maurizio Ascione, ossia se l'ex designatore risponderà alle domande o, come può fare, si avvarrà della facoltà di non rispondere. "Stiamo valutando", ha chiarito il legale, precisando appunto che nelle imputazioni in cui si contesta il "concorso con più persone" - come per il presunto accordo del 2 aprile 2025 allo stadio di San Siro per fare in modo che Doveri non arbitrasse la finale di Coppa Italia né le ultime partite dell'Inter di campionato - "noi non sappiamo chi siano queste altre persone, non viene indicato, lo ignoriamo". Su quel presunto accordo allo stadio Meazza, il legale ha risposto: "Rocchi girava tutti gli stadi e comunque la Procura deve indicare chi sono queste altre persone. Io - ha aggiunto l'avvocato - ne ho fatti di processi per frode sportiva e non ho mai visto che nell'imputazione non si dica chi sia l'altro soggetto". Questo vale anche per le altre due imputazioni, perché "la frode sportiva è un reato plurisoggettivo", ossia dove c'è concorso di più persone. Per giovedì prossimo, inoltre, è stato convocato in Procura a Milano, sempre con invito a comparire del pm Maurizio Ascione nell'inchiesta della Gdf di Monza, anche il supervisore Var Andrea Gervasoni, indagato per il caso di Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025.

2-2 con tante emozioni quello tra Torino e Inter, che si sono presi un punto a testa nonostante i nerazzurri fossero in completo controllo della partita per ben 70 minuti, prima della rimonta dei granata che hanno avuto il merito di non mollare mai. Nel primo tempo le emozioni non sono state tantissime, eccezion fatta per la rete del vantaggio firmata da Marcus Thuram, che ha sfruttato al meglio un cross da dentro l'area di rigore di Dimarco mandando alle spalle di Paleari con un colpo di testa da distanza ravvicinata. A inizio ripresa poi il raddoppio dei nerazzurri, ancora con un colpo di testa, ancora su assist di Dimarco, questa volta da calcio d'angolo, con la deviazione decisiva di Yann Bisseck. La partita a quel punto sembrava ormai chiusa, ma la settantesimo è stato Giovanni Simeone a ridare speranza ai granata, chiudendo con un colpo sotto un triangolo con Ilkhan. Nove minuti più tardi, poi, il pareggio. Fallo di mano, molto dubbio, di Carlos Augusto all'interno dell'area di rigore dell'Inter, con l'arbitro richiamato al monitor dal VAR che ha assegnato il penalty, trasformato perfettamente da Vlasic.

18 and counting. Federico Dimarco continua a riscrivere la storia della Serie A, spingendosi dove nessuno era mai arrivato prima. Solo una settimana fa aveva raggiunto quota 16 assist, agganciando il primato stabilito dal Papu Gomez nella stagione 2019/20. Ma questa domenica è arrivato il momento del sorpasso definitivo: prima il numero 17, poi il 18, due pennellate decisive per mandare in rete Thuram e Bisseck e mettere la firma su un nuovo record. Con questi 18 assist, a cui vanno aggiunti anche 6 gol, la stagione di Dimarco è un autentico capolavoro, rendendolo uno dei simboli - se non il vero e proprio MVP - della cavalcata trionfale della sua squadra, trascinata partita dopo partita fino a un traguardo ormai inevitabile. Il titolo numero 21 è lì, a un passo, e porta soprattutto il suo nome. E adesso l’esterno nerazzurro punta anche ai record dei maggiori campionati europei. Quello della Ligue 1, i 18 realizzati da Kylian Mbappé con il Paris Saint Germain nel 2021/22 è già stato eguagliato, adesso nel mirino c’è la coppia Kevin De Bruyne - Thierry Henry, che condividono con 20 assist il primo posto della Premier League, realizzati rispettivamente con Manchester City nel 2019/20 e Arsenal nel 2002/03. E chissà che non possa andare a disturbare anche i 21 di Lionel Messi con il Barcellona e di Thomas Muller con il Bayern Monaco, entrambi realizzati nel 2019/20. Ora che l’Italia è conquistata, Dimarco ha ancora quattro partite per conquistarsi l’Europa.

Articoli correlati
“Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Minelli shock... “Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Minelli shock su Rocchi
Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate... Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate le altre persone"
Lega Serie A - "Un avviso di garanzia non mette in discussione un sistema" Lega Serie A - "Un avviso di garanzia non mette in discussione un sistema"
Altre notizie Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -2 dal Napoli, la Juventus a +3 su Como... Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -2 dal Napoli, la Juventus a +3 su Como e Roma
Milan-Juventus, a breve arriverà Allegri in conferenza stampa Live TMWMilan-Juventus, a breve arriverà Allegri in conferenza stampa
Milan-Juventus, tra poco Spalletti arriverà in conferenza stampa Live TMWMilan-Juventus, tra poco Spalletti arriverà in conferenza stampa
A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro... A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0
“Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Minelli shock... “Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Minelli shock su Rocchi
Fabregas applaude il percorso del Como: "20 mesi fa competevamo col Cittadella, oggi..."... Fabregas applaude il percorso del Como: "20 mesi fa competevamo col Cittadella, oggi..."
Milan, infortunio per Modric: Allegri costretto al cambio dopo uno scontro con Locatelli... Milan, infortunio per Modric: Allegri costretto al cambio dopo uno scontro con Locatelli
Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale... TMWCaos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 A San Siro vince la prudenza: Milan e Juventus non si fanno male, finisce ancora 0-0
Immagine top news n.1 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine top news n.2 Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Caos arbitri? Io parlo di calcio, sono pagato per questo"
Immagine top news n.4 L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.5 Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo
Immagine top news n.6 Cuore granata per la doppia rimonta del Torino. 2-2 il finale contro l'Inter
Immagine top news n.7 Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate le altre persone"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A San Siro vince la prudenza: Milan e Juventus non si fanno male, finisce ancora 0-0
Immagine news Serie A n.2 “Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Minelli shock su Rocchi
Immagine news Serie A n.3 Fabregas applaude il percorso del Como: "20 mesi fa competevamo col Cittadella, oggi..."
Immagine news Serie A n.4 Milan, infortunio per Modric: Allegri costretto al cambio dopo uno scontro con Locatelli
Immagine news Serie A n.5 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine news Serie A n.6 Thuram il Matador, 7º gol al Torino: nessuno dal 2023/24 ha segnato tanto a un'avversaria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.2 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.3 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pres. Samb: "Boscaglia un professionista. Se resta? Intanto vediamo se resto io..."
Immagine news Serie C n.2 Foggia, i presidenti dopo la retrocessione: "Un dramma sportivo, ma ripartiremo più forti"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Fimmanò dopo il ko: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora ripartire con umiltà"
Immagine news Serie C n.4 Novara, Dossena: "Chiudiamo con dignità, ma siamo stati male per i mancati playoff"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi: "Ingenuità decisive, questa stagione deve farci crescere"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "Questa retrocessione lascia in eredità una profonda ferita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?