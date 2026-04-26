L'avvocato che assiste Gervasoni: "Supervisore per la Serie A, ma gli si contesta una partita di B"

"E' un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva. Ad ogni modo, a lui si contesta di essere intervenuto su una partita di Serie B, quando lui era supervisore per la Serie A". Lo ha spiegato l'avvocato Michele Ducci, che assiste il supervisore Var Andrea Gervasoni, che si è autosospeso ieri e tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale. Nei prossimi giorni, come chiarito dal legale, Gervasoni, che è "molto tranquillo e sereno", deciderà se rispondere o meno nell'interrogatorio del 30 aprile. "Non capiamo nemmeno perché gli si contesta una partita di serie B", ha aggiunto il legale.