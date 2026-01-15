Helland al Bologna, visite in corso. Rinnovo Roma-Celik difficile: le top news delle 13

Rinforzo in difesa per il Bologna, che nelle ultime ore ha chiuso e anche accolto in Italia il difensore norvegese Eivind Helland. Il centrale classe 2005, secondo quanto raccolto da TMW, è atterrato a Milano questa mattina e in questi minuti è all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Il Bologna lo ha acquistato a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus, e firmerà un contratto da 4 stagioni e mezza, quindi fino al 2030, con opzione per il quinto anno.

A quasi sette anni dal suo arrivo in Sardegna, Marko Rog lascia il Cagliari. Il centrocampista croato e il club sardo, si legge nel comunicato stampa ufficiale, hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Acquistato nel 2019 dal Napoli, Rog ha giocato 79 partite in maglia rossoblù: la sua esperienza è stata spesso frenata dagli infortuni, che gli hanno impedito di trovare continuità.

Discorso complicato tra Roma e Zeki Çelik, per il rinnovo del difensore classe '97. Sbarcato nella Capitale nell'estate 2022, col Gasp sta vivendo la sua miglior stagione da quando gioca nella Capitale. Braccetto ma anche esterno a tutta fascia, Celik è un titolare inamovibile molto apprezzato dallo staff tecnico. La Roma solo recentemente è tornata in contatto col suo entourage per discutere del prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno, ma al momento la trattativa è in stand-by col giocatore orientato, a questo punto, ad aspettare la Primavera prima di prendere una decisione.