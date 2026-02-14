Domani Parma-Verona, i convocati di Sammarco: Belghali ce la fa. Fuori Lirola
Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la sfida di domani in casa del Parma. Belghali ce la fa, così come Bella-Kotchap, mentre è da segnalare l'ennesimo stop per infortunio muscolare che in questo caso ha colpito Pol Lirola. Oltre allo spagnolo fuori anche Lovric, Gagliardini, Suslov, Bernede. Questo l'elenco dei convocati:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Bella-Kotchap, Belghali, Oyegoke, Frese, Edmundsson, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Fallou
Centrocampisti: Serdar, Akpa Akpro, Harroui, Niasse, Al-Musrati
Attaccanti: Sarr, Orban, Bowie, Mosquera, Isaac
