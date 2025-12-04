Stasera Lazio-Milan, i convocati di Sarri: torna Cancellieri, resta fuori Hysaj
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Torna in gruppo Cancellieri, mentre resta fuori Hysaj, giocatore escluso dalla lista per la Serie A e che in linea teorica sarebbe potuto essere convocato.
Questo l'elenco della Lazio:
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri
