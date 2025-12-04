Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham Forest

Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham ForestTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 14:30Serie A
Andrea Losapio

"Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?"Lo sfogo di Douglas Luiz dello scorso aprile è quantomai attuale. Perché da diverse settimane è alle prese (ancora) con un infortunio che lo lascia ai box e mette a repentaglio il suo riscatto.

Il punto di partenza
L'Aston Villa doveva fare una cessione per non rischiare la Champions, la Juventus doveva cedere per plusvalenze. Ecco come è stato infiocchettato l'affare Douglas Luiz: 51,5 milioni per il brasiliano, circa 22 fra Iling Jr e Barrenechea facenti percorso inverso. A posteriori non una straordinaria mossa di mercato per entrambe.

La cessione
Dopo qualche mese da separato in casa, o quasi, ecco il Nottingham Forest a convincerlo, sebbene a gennaio avesse chiaramente chiuso le porte a chi non fosse Arsenal e Manchester United. Douglas Luiz dopo l'ultima stagione non poteva scegliere più di tanto. In caso di riscatto si registrerà una minusvalenza, ma in compenso Douglas Luiz è stato ceduto per 3 milioni di euro più 25 milioni per il riscatto - che avverrà a determinate condizioni - e 3,5 di bonus.

Gli scenari di mercato
Le condizioni sono chiare: affinché scatti l'obbligo di riscatto servono 15 partite da almeno 45 minuti ciascuna. Finora è successo sei volte nelle prime quindici, non un bel segnale soprattutto perché sta avendo dei problemi fisici e senza di lui il Nottingham vola: 4 vittorie nelle ultime 5 di Premier League. Quindi non è impossibile che possa essere un'altra volta una gatta da pelare per la Juve, sebbene il rientro in campo probabilmente ci sarà nella prossima di Europa. Ma dipenderà dagli infortuni.

Articoli correlati
Juventus, le condizioni per Douglas Luiz: almeno 15 partite da 45 minuti in stagione... Juventus, le condizioni per Douglas Luiz: almeno 15 partite da 45 minuti in stagione
Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco... Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco
Il Nottingham Forest accoglie Douglas Luiz, Ross Wilson: "Porterà qualità significativa"... Il Nottingham Forest accoglie Douglas Luiz, Ross Wilson: "Porterà qualità significativa"
Altre notizie Serie A
Ismael Bennacer, la Dinamo Zagabria ha il diritto di riscatto. Ma costa troppo di... Ismael Bennacer, la Dinamo Zagabria ha il diritto di riscatto. Ma costa troppo di ingaggio
Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A" TMW RadioColonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"
Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham Forest... Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham Forest
Jesper Lindstrom, quasi certamente tornerà a Napoli. Solo un minuto fino a ora Jesper Lindstrom, quasi certamente tornerà a Napoli. Solo un minuto fino a ora
Matteo Ruggeri, altra grande plusvalenza in casa Atalanta. All'Atletico per restarci... Matteo Ruggeri, altra grande plusvalenza in casa Atalanta. All'Atletico per restarci
Nicolò Savona, titolare fisso al Nottingham Forest. Che si è ripreso da un inizio... Nicolò Savona, titolare fisso al Nottingham Forest. Che si è ripreso da un inizio shock
Capozucca: "La Fiorentina è attrezzata per salvarsi, non deve neanche pensare al... Capozucca: "La Fiorentina è attrezzata per salvarsi, non deve neanche pensare al mercato"
Stasera Lazio-Milan, i convocati di Sarri: torna Cancellieri, resta fuori Hysaj Stasera Lazio-Milan, i convocati di Sarri: torna Cancellieri, resta fuori Hysaj
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.1 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.2 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.3 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.4 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Immagine top news n.5 Mainoo da Conte? Ha già stregato Rio Ferdinand. Che lo paragonò a Seedorf
Immagine top news n.6 Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori
Immagine top news n.7 Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 De Angelis: “Samb, serve ritrovare leggerezza. Il progetto giovani resta centrale”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ismael Bennacer, la Dinamo Zagabria ha il diritto di riscatto. Ma costa troppo di ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Colonnese: "Napoli-Juve partita aperta. Troppi infortuni in Serie A"
Immagine news Serie A n.3 Douglas Luiz, se continuerà così riscatto in dubbio. La Juve tifa Nottingham Forest
Immagine news Serie A n.4 Jesper Lindstrom, quasi certamente tornerà a Napoli. Solo un minuto fino a ora
Immagine news Serie A n.5 Matteo Ruggeri, altra grande plusvalenza in casa Atalanta. All'Atletico per restarci
Immagine news Serie A n.6 Nicolò Savona, titolare fisso al Nottingham Forest. Che si è ripreso da un inizio shock
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, R. Corsi: "Serve realismo in tema Serie A. Palermo? Una delle big"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, i numeri di Adorante non convincevano? Son migliori di quelli della passata stagione
Immagine news Serie B n.3 Pescara, già definita la lista dei giocatori in uscita. In tre torneranno in Serie A
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Asmussen di rientro da Rimini: due club pronti a riportarlo in Serie C
Immagine news Serie B n.5 Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa
Immagine news Serie B n.6 Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e contento"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno-Mazzoni, è davvero finita? Per il dirigente sì, per il club chissà: la telenovela continua
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, il lancio di petardi al 'Del Duca' di Ascoli costa il DASPO a quattro tifosi
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, visita al Consolato della Repubblica Popolare Cinese: la nota
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Mai visto fare posticipo e anticipo nella stessa settimana"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: nel Girone C si tocca quota 10 reti. L'A quello in cui si segna meno
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Passeri Jr: "Diamo tutto per la città. Il terzo posto? Sopra le aspettative"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?