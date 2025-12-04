Vasic e l'avventura a Palermo: "Le difficoltà non sono mancate. Ora orgoglioso e contento"

Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 in forza al Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RGS (Radio Giornale di Sicilia) sul suo momento in rosanero, con sette presenze consecutive, di cui le ultime due da titolare e con anche un gol all'attivo nel 5-0 sulla Carrarese.

“Le difficoltà non sono mancate – racconta – . Ho sempre affrontato ogni situazione a testa alta, allenandomi bene. Ora sono orgoglioso e contento. Sono maturato, e non penso che qualcosa possa fermarmi. Non bisogna piangersi addosso quando le cose non vanno: cerco sempre equilibrio e provo a capire dove sbaglio per migliorare. Ho dovuto aspettare, fa parte del nostro mestiere. Ogni calciatore vorrebbe giocare sempre, la continuità è fondamentale. Ora voglio godermi il momento e proseguire così. Contribuire alla causa mi rende orgoglioso".

Sul rapporto con Filippo Inzaghi, poi, afferma: “Posso imparare molto da lui: ha una mentalità vincente. Voglio metterlo in difficoltà, poi ovviamente le scelte spettano a lui”.