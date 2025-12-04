Cittadella, Marchetti: "Mai visto fare posticipo e anticipo nella stessa settimana"

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella ed ex calciatore del Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Gazzettino in merito alla sfida fra queste due squadre in programma nel prossimo weekend:

"A Trento ho la mia famiglia, è dove vivo e non può che farmi piacere giocare lì: sono stato anche un ex calciatore gialloblù, però si parla di tanti anni fa. Le due partite ravvicinate? Non va bene: non ho mai visto fare a una squadra un posticipo e un anticipo nella stessa settimana, sempre di sera per giunta. Anche quella precedente, a Lecco, l’abbiamo disputata in notturna, su un campo sintetico pesante, e a Trento poi c’è un altro terreno in erba sintetica. Credo che il Cittadella sia la squadra che ha giocato più di tutte di sera, mentre ci sono altre realtà che scendono in campo sempre di pomeriggio: in inverno fa la differenza.

Giocando due partite così ravvicinate non possiamo preparare la trasferta di Trento come avremmo voluto fare e come andrebbe fatto, e non ci permette di recuperare al meglio le energie. La sfida con il Brescia? Peccato per il pareggio, vincere avrebbe significato molto per i ragazzi e ci avrebbe restituito davvero tanto entusiasmo"