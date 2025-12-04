TMW Radio Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, intervenuto nel corso di A Tutta C, in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre, ha parlato anche dell'esclusione del Rimini a campionato in corso:

"Sì, è evidente che sono cose che non dovrebbero succedere nel calcio professionistico, soprattutto in una lega importante come la terza serie italiana. Mi dispiace molto per il Rimini, per la sua storia, per i tifosi e per chi lavorava all’interno della società. Però è chiaro che qualcosa nel sistema non funziona. Se ogni anno ci troviamo di fronte a questi casi, o a squadre che partono con oltre 20 punti di penalizzazione, significa che c’è un problema strutturale.

Credo che i controlli debbano essere più rigidi, i parametri più chiari e più sicuri. Bisognerebbe davvero ripartire da zero e riscrivere le regole di iscrizione, non solo dal punto di vista economico: perché se una squadra non rispetta le scadenze ad aprile, maggio o giugno, poi le conseguenze ricadono sull’anno successivo, che però è un altro campionato. Abbiamo visto squadre retrocesse con i conti a posto mentre altre, con debiti enormi, venivano salvate. Così il sistema perde credibilità. È vero però che su 60 squadre, le problematiche riguardano due o tre realtà: le altre rispettano i parametri e contribuiscono a un campionato bellissimo, dove convivono piazze importanti come Vicenza, Benevento o Catania e realtà piccole come il Renate. Però qualcosa va rivisto, questo è certo.