Hellas Verona, i convocati di Zanetti per la Lazio: non è ancora tempo di Isaac

Domani alle ore 18:00 l'Hellas Verona ospita la Lazio al Bentegodi per la partita valevole per la 20^ giornata della Serie A 2025/2026.

Mister Paolo Zanetti ha diramato la lista dei calciatori gialloblù convocati per l'impegno e rispetto all'ultimo elenco manca solamente Yellu Santiago, ceduto nelle scorse ore ai portoghesi dell'Arouca. Non ancora convocato il nuovo attaccante Isaac, il cui acquisto dall'Atletico Mineiro è stato già ufficializzato. Sempre fuori anche Akpa-Akpro, reduce da un infortunio oltre al lungodegente Suslov. Sempre impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria, infine, l'esterno Belghali.

Di seguito la lista dei calciatori dell'Hellas Verona convocati dal loro allenatore Paolo Zanetti per la partita di domani contro la Lazio:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou.

Centrocampisti: Serdar, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera.