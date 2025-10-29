Hellas Verona, Nelsson: "Bella-Kotchap è pronto a fare il suo meglio"

Il difensore dell'Hellas Verona, Victor Nelsson, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Como, valida per la nona giornata di Serie A. Il centrale danese ha fatto il punto sulla formazione gialloblù e sul suo ruolo tattico, con particolare attenzione all'assenza di un compagno di reparto e alla gestione delle rotazioni da parte di mister Zanetti.

Quando gioca da centrale, cosa le sta chiedendo Zanetti in questa fase della stagione?

"Prima di tutto devo dire che è stata una situazione difficile con l'infortunio di Unai, ma Bella è pronto per oggi. Per quanto riguarda la mia posizione in campo, mancano ancora un po' al calcio d'inizio, quindi tutti vedranno quale sarà il mio ruolo tra poco. L'importante è che Bella sia pronto a subentrare, esattamente come ha fatto nella partita contro il Cagliari, sostituendo Unai che purtroppo si è infortunato".