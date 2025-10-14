Victor Nelsson, il suo destino era in Serie A. Prima a Roma e ora all'Hellas Verona

Victor Nelsson nell'estate del 2024 era stato seguito da diversi club importanti. Dalla Roma alla Fiorentina, passando per il Napoli, il centrale del Galatasaray sembrava avere l'Italia nel destino. La valutazione era però parecchio alta, intorno ai 15 milioni di euro, con il Galatasaray che preferì non cederlo in quella finestra di mercato. Poi la Serie A è arrivata per davvero, con il passaggio alla Roma nel corso del mercato invernale. Un po' come Rafael Toloi qualche anno prima, il danese non ha lasciato traccia di sé in giallorosso, ritornando poi in Turchia.

Il suo rapporto però non si è concluso. Perché in estate ci ha pensato Sean Sogliano a regalarlo all'Hellas Verona.

Nelle scorse settimane aveva parlato anche dell'ambientamento in una città nuova. "Potete chiamarmi leader, ma io vado in campo in ogni partita per vincere e i compagni mi aiutano e io aiuto loro. Lo stadio? Per me è stata una grande sensazione giocare la prima in casa, una grande atmosfera e un grande supporto. Speriamo di averla per tutta la stagione. Mi sto trovando molto, molto bene qui e sono proprio contento di essere qui. E mi piace la città e la tifoseria, sono davvero contento di essere qui a Verona". Oggi Victor Nelsson compie 27 anni.