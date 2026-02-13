TMW Radio Inter-Juve, un "caldo" Derby d'Italia visto dagli opinionisti

Il weekend di Serie A prevede il Derby d'Italia tra Inter e Juventus. A parlarne gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non c'è niente di decisivo ora. Io oggi propendo per Spalletti, vedo una Juve che può fare una partita importante. Può vincere a San Siro".

Paolo De Paola: "E' una partita non adatta ai tifosi, perché crea ansia. La stessa Inter, dovesse perdere, nonostanteil vantaggio potrrebbe dare ossigeno alle rivali. Un passo falso adesso per la Juve, dopo alcune critiche, si esporrebbero il fianco ad ulteriori critiche. Spalletti spiega di più, è più aperto a una didattica del calcio, Chivu invece fa più silenzi. Nasconde i fatti dietro ai suoi silenzi. Lo stiamo scoprendo, è un allenatore che ha un coinvolgimento della rosa molto ampio, ha coinvolto tutti. L'Inter è favorita, però il calcio ha sempre qualcosa d'imponderabile e la Juve potrebbe fare la sorpresa. E ringrazierebbero tutte le inseguitrici".

Simone Braglia: "La Juve, uscendo con un risultato positivo da San Siro, potrebbero avere finalmente le idee chiare su Spalletti, riconoscendogli i meriti. Se hanno dei dubbi, vincendo a San Siro certi dubbi potrebbero fugare certi pensieri. Per ritornare a essere la Juve di un tempo non ci sono correnti che viaggiano nella stessa direzione. Certi risulti sono legati proprio a questo, ci sono due anime dentro la Juve, che fanno a gara per ostacolarsi. Se perdesse l'Inter non cambierebbe nulla poi, sempre se il Milan non vince".

Massimo Orlando: "E' vero quello che dice Chivu, Spalletti ha migliorato tanto la Juve. Chivu ha coinvolto tanti uomini della rosa, è stato geniale sfruttare tutti ma si è trovato comunque una squadra pronta. Ha lavorato bene sulla testa poi. Spalletti l'ha trasformata la Juve. Sono arrivati risultati un po' particolari ultimamente ma ha fatto un lavoro su testa e gioco che in pochi sarebbero riusciti a fare alla Juve. Per me vince l'Inter e per la Juve può diventare un problema. E per la lotta Champions dipenderà molto dai risultati delle altre".