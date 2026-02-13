De Rossi: "Non avrei chiesto Colombo a inizio stagione. Il Genoa non sarà il suo livello più alto"

Il rendimento di Lorenzo Colombo con la maglia del Genoa è radicalmente cambiato da quando sulla panchina dei rossoblù siede Daniele De Rossi. Al tecnico è stato chiesto quali corde abbia toccato per migliorare così tanto il centravanti: "A parte che ha grandi qualità, mi ha sorpreso e non pensavo che fosse così completo. Non credo che sarebbe stato un giocatore che avrei chiesto ad inizio stagione. Invece sa proteggere palla, di sinistro ha qualità e ha forza esplosiva nel tiro in porta. Ha anche fiuto del gol, si crea occasioni, sa giocare per la squadra e sa tenere palla. Lo bastono un po’ perché voglio che non si accontenti mai. Non dico che si lasci bastonare, ma accetta il fatto che io lo pungoli e che non sia mai contento al cento per cento di lui. Lui sa che valuto la prestazione ancor prima del gol. Ha fatto grandi prestazioni e non ha fatto gol. Col Napoli ha fatto un gol che si è creato da solo, ma ad esempio ha giocato meno bene del solito ed era d’accordo con la mia analisi".

De Rossi ha poi concluso con una investitura importante: "Mi sta piacendo molto e i fatti dicono che ci sta dando tantissimo in termini di punti e gol. Sta facendo la differenza per noi ed è innegabile. Poi chi fa assist e gol fa sempre la differenza. Ha in canna almeno altri 4/5 gol da qui a fine stagione, spero li faccia e che ci possa salvare. La salvezza fa scattare un riscatto automatico e obbligatorio e penso che sia per il Genoa una doppia buona notizia perché resterebbe al Genoa e perché il Genoa sarebbe in Serie A. Spero che sia al Genoa l’anno prossimo, in Serie A, ma penso che abbia ancora degli scalini in su da fare. Alcuni attaccanti ci arrivano già fatti e mangiati a diciotto anni e sono subito pronti per squadre topo, altri hanno bisogno di una maturazione diversa, più lenta, e hanno bisogno di prendere qualche musata e qualche stop. Lui si sta forgiando come carattere e il livello del Genoa, una squadra media di Serie A, non penso sarà il livello più alto che toccherà in Serie A".

