Catanzaro, Aquilani: "Mantova completamente diverso rispetto all'andata. Serve il massimo"

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Mantova torna anche sulla sfida vinta a Pescara soffermandosi sulle difficoltà di concretizzare le azioni create: “Nell’intervallo di quella partita abbiamo sottolineato più volte come la sfida avrebbe dovuto essere già chiusa viste le palle gol nitide che avevamo avuto. Si può sbagliare, ma l’importante è rientrare nella ripresa con la fame raddoppiata perché altrimenti rischi di prendere gol e buttare via una partita che era in assoluto controllo”.

Spazio poi alle prestazioni di due giocatori che sono stati protagonisti nella scorsa gara: “Di Francesco è un giocatore importante, con caratteristiche che non avevamo. Sta entrando in condizione e può fare ruoli diversi anche a seconda delle gare. - prosegue Aquilani come riporta Catanzaro Informa - Alesi invece è un ragazzo che lavora in silenzio, che ha accettato che il suo percorso con questa maglia può essere diverso da quello di altri giovani. Quando viene chiamato in causa risponde presente”.

Aquilani poi affronta il tema Mantova: “Rispetto all’andata incontreremo una squadra completamente diversa, hanno cambiato metà rosa e anche l’allenatore con l’arrivo di Modesto. È un team riconoscibile che ha dei valori e come la Reggiana si tratta di una compagine ben allenata che va rispettata. Per questo dovremo fare al massimo il nostro lavoro se vogliamo ottenere un risultato importante. Servono umiltà e voglia di non accontentarci, perché possiamo migliorare ancora”.