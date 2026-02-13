Modena-Carrarese, i convocati di Sottil: out Pyyhtia e Sersanti. Zampano a disposizione

“Pyyhtia e Sersanti purtroppo hanno avuto infortuni che possono capitare e che vanno messi a bilancio, resteranno fuori per alcune partite e ci dispiace, ma le alternative ci sono e la rosa è competitiva”. Così il tecnico del Modena nel corso della conferenza stampa aveva fatto il punto sulla situazione in rosa. Assenti i due centrocampisti il tecnico ritrova Zampano a centrocampo. Questa la lista dei 23 calciatori a disposizione per la sfida alla Carrarese:

Portieri: Leandro Chichizola, Abdullah Laidani, Michele Pezzolato

Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle, Steven Nador, Bryant Nieling, Daniel Tonoli

Centrocampisti: Fabio Gerli, Antonio Imputato, Yanis Massolin, Simone Santoro, Samuel Wiafe, Francesco Zampano. Luca Zanimacchia

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino, Gregoire Defrel, Manuel De Luca, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes