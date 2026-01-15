Hellas Verona, Zanetti: "Fischi meritati. Mercato? Evidente abbiamo bisogno di una mano"

Dopo l'ennesima sconfitta dell'Hellas Verona, quest'oggi maturata contro il Bologna, il tecnico Paolo Zanetti ha fatto il punto sui possibili acquisti in conferenza stampa: "Non sono la persona giusta per parlare di mercato, queste domande dovete farle alla società, al direttore sportivo. Penso sia evidente che abbiamo bisogno di una mano, il Presidente ha detto che vogliamo rinforzarci".

I fischi a fine partita sono meritati?

"Penso che i fischi siano meritati per la cosa che ho detto prima. Una squadra che si deve salvare non può sbagliare neanche venti minuti nell'atteggiamento. Serviva un miracolo l'anno scorso, serve quest'anno, dobbiamo essere noi a trascinare la gente. Inspiegabile uscire in quel modo dalla gara con tutta la fatica che facciamo per toglierci dalla situazione con l'acqua alla gola".

Come sta Suslov? Quando può rientrare?

"Ha iniziato a correre il 2 gennaio, a correre piano. Da lì bisogna aspettare che finiscano i sei mesi (dal giorno dell'infortunio), poi ci sarà ancora un mese di lavoro intenso da fare. Deve essere un nuovo acquisto nel tempo. Ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che rientri e risolva tutte le cose".

