Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Verona, Zanetti: "Blackout inspiegabile e inaccettabile dopo una buona partenza"

Verona, Zanetti: "Blackout inspiegabile e inaccettabile dopo una buona partenza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:32Serie A
Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

È terminata la sfida allo stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Bologna, con gli ospiti che si sono imposti 2-3 in una partita ricca di emozioni e gol. Il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 21.18 inizia la conferenza stampa

Al di là della partita: ha parlato con la società e Sogliano? La società capisce il momento di grave difficoltà? Dal mercato non arrivano segnali positivi.
"Non sono la persona giusta per parlare di mercato, queste domande dovete farle alla società, al direttore sportivo. Penso sia evidente che abbiamo bisogno di una mano, il Presidente ha detto che vogliamo rinforzarci".

Cosa non ha funzionato oggi? Ora arriva il dunque con gli scontri diretti.
"Analizzare questa gara mi viene semplice: siamo partiti bene, andando in vantaggio, poi c'è stato un blackout inspiegabile e inaccettabile per una squadra che è ultima. Non deve accadere. Spiegare il perché è veramente difficile anche da parte mia. Poi c'è l'orgoglio di una bella reazione, fermo restando che abbiamo affrontato in fila delle squadre di un livello altissimo, oggi ci hanno fatto tre gol in fila di cui due all'incrocio. E abbiamo avuto occasioni, più di loro se vedete i dati. Abbiamo avuto la palla per pareggiarla e non lo abbiamo fatto. Non è una prestazione completamente da buttare. Ma una buona prestazione con un tratto nel mezzo dove soprattutto dietro abbiamo mollato l'aggressività. Nel secondo tempo siamo stati sbilanciati con tre punte e un ragazzino dietro che è entrato benissimo, con un piglio ed un'anima diversa. In alcuni momenti stanno mancando un po' gli uomini e questo mi dà molto fastidio. Prenderci degli alibi non è corretto quando non diamo il 100% in campo. Voglio piangere dando l'anima, con gente che dà tutto. Questo è troppo importante. Sappiamo chi siamo, vediamo cosa fanno le altre squadre, noi dobbiamo salvarci per come siamo e dando tutto. Quando lo facciamo anche contro squadre forti riusciamo a giocarcela ed a fare dei gol. Soprattutto dietro, nonostante abbiamo messo dei ragazzi, sono stati più attenti e più sul pezzo. Dobbiamo essere chiari, guardarci in faccia e capire chi ci vuole stare e chi no".

Il motivo di Giovane in panchina?
"Scelta tecnica".

Come lo ha visto?
"Penso non sia nel suo miglior momento. Ma è un giocatore che non si discute e io non lo discuto. D'altra parte Orban e Sarr hanno fatto bene a Napoli e meritavano un'altra chance. Oggi per me hanno fatto una buona partita".

Serdar sembra impaurito dopo la scelta conservativa di andare avanti senza l'operazione.
"Non è una nostra imposizione, ma una sua scelta personale, il ginocchio è suo. Nei movimenti è abbastanza sciolto, mentalmente è probabilmente in una fase dove non riesce probabilmente ancora a esprimersi al top. Non è in grado ancora di fare 2-3 partite in fila in pochi giorni. Lo vedremo nel tempo, sicuramente è un giocatore importante. Belghali oggi non riusciva a camminare, dobbiamo vedere come sta la caviglia ha avuto una distorsione nell'ultima palla in Coppa d'Africa, abbiamo fatto di tutto per averlo, ma oggi ha dovuto alzare bandiera bianca. Bella-Kotchap si è stirato e starà fuori tre settimane, era un giocatore nella sua miglior forma".

Con la Cremonese sono fondamentali i 3 punti ad ogni costa.
"Senza dubbio. Abbiamo un girone da giocare, ma è importantissima, sia per la classifica che per noi stessi. Ogni volta ci dicono che non meritiamo l'ultimo posto, ma la verità è che siamo lì e io non credo nella 'sfiga'. Io mi metto sempre in prima fila, sono il primo responsabile. Oggi dopo che li ho massacrati nello spogliatoio hanno reagito ed è l'unica cosa positiva che mi porto dietro".

I fischi a fine partita sono meritati?
"Penso che i fischi siano meritati per la cosa che ho detto prima. Una squadra che si deve salvare non può sbagliare neanche venti minuti nell'atteggiamento. Serviva un miracolo l'anno scorso, serve quest'anno, dobbiamo essere noi a trascinare la gente. Inspiegabile uscire in quel modo dalla gara con tutta la fatica che facciamo per toglierci dalla situazione con l'acqua alla gola".

Come sta Suslov? Quando può rientrare?
"Ha iniziato a correre il 2 gennaio, a correre piano. Da lì bisogna aspettare che finiscano i sei mesi (dal giorno dell'infortunio), Poi ci sarà ancora un mese di lavoro intenso da fare. Deve essere un nuovo acquisto nel tempo nel tempo. Ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che rientri e risolva tutte le cose".

Ore 21.32 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Verona, Zanetti: "Due partite in una, abbiamo mollato qualcosa, troppi blackout mentali"... Verona, Zanetti: "Due partite in una, abbiamo mollato qualcosa, troppi blackout mentali"
Hellas Verona, Zanetti: "Belghali out, Niasse in fascia" Hellas Verona, Zanetti: "Belghali out, Niasse in fascia"
Hellas, Zanetti è ottimista: "Con questo spirito ce la possiamo assolutamente giocare"... Hellas, Zanetti è ottimista: "Con questo spirito ce la possiamo assolutamente giocare"
Altre notizie Serie A
Thelen felice per Arena: "Che follia, è fortissimo. Sogno un percorso come il suo"... Thelen felice per Arena: "Che follia, è fortissimo. Sogno un percorso come il suo"
Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top... Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare... Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al... Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando" Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il... Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico" Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.1 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.2 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.3 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.4 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.5 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.6 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.7 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Immagine news Serie A n.2 Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Immagine news Serie A n.5 Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Immagine news Serie A n.6 Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Immagine news Serie C n.4 Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Immagine news Serie C n.6 Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)