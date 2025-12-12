TMW Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"

Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato anche ai microfoni dell'inviato di TUTTOmercatoWEB.com all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi a Milano: "E' sempre un piacere, dal mio ultimo intervento in Lega è cresciuta tanto, anche in termini di forza e spirito collettivo. C'è più unione, più idee che hanno proposto parecchie squadre, siamo allineati".

Ci sono tanti americani, come ha ritrovato questo dialogo Italia-Stati Uniti?

"Molto naturale, non c'è grande differenza, forse solo qualche nuova idea ma c'è massimo rispetto per tutti i presidenti italiani. Non è un'assemblea divisa tra stranieri e italiano, andiamo avanti tutti uniti".

Arrivate dalla prima vittoria dell'anno, contro l'Atalanta:

"Abbiamo giocato una buona partita, ma come abbiamo fatto bene in altre. A volte la palla entra e a volte no, rimaniamo con la massima fiducia nella squadra".

La fiducia in Zanetti è stata ripagata:

"Lui ha fatto una grandissima partita, con i giocatori, con il ds siamo tutti uniti, anche per la prossima".

Si aspettava una Fiorentina così in difficoltà?

"Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non analizziamo il percorso di ogni squadra. Sarà una partita difficilissima, siamo felici di avere i nostri tifosi al fianco".

Giovane e altri gioielli si sono messi in mostra: è possibile blindarli per gennaio?

"Adesso pensiamo solo a domenica, ci sarà sicuramente tempo per pensare al mercato".